Новый тренер "Барселоны" получил скудный трансферный бюджет на зиму
Испанская "Барселона" получит всего 10 млн евро на зимнее трансферное окно
Об этом сообщает ESPN.
По информации источника, новый тренер "Барселоны" Хави получит всего 10 млн евро на усиление состава, что является мизерной суммой для подписания топ-игроков.
Боссы могли выделить и большую сумму, но подписание долгосрочных контрактов с Ансу Фати и Педри сократило эту сумму. Также "Барсе" пришлось потратиться на увольнение Рональда Кумана с должности главного тренера.
Приоритетная позиция, которую хочет усилить Хави – форвард, умеющий действовать на фланге. Нападающий Серхио Агуэро выбыл как минимум на 3 месяца из-за проблем с сердцем, а Ансу Фати, Усман Дембеле и Мартин Брейтуэйт часто получают травмы.
Испанский топ-клуб будет ориентироваться на аренду. Клуб не сможет платить новичкам большие зарплаты. Единственный шанс увеличить трансферный бюджет – продажи и уменьшение зарплатного фонда.
- Напомним, 6 ноября "Барселона" объявила о назначении главным тренером Хави.
- Сразу после назначения Хави уволил из "Барселоны" тренера по физподготовке и физиотерапевту.
- 10 ноября сообщалось, что новый главный тренер "Барселоны" Хави рассматривает возможность возвращения в команду Дани Алвеса.
- После этого стало известно, что "Барселона" не заинтересована в трансфере 38-летнего Дани Алвеса .
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