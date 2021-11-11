Новый тренер "Барселоны" получил скудный трансферный бюджет на зиму

Об этом сообщает ESPN.



По информации источника, новый тренер "Барселоны" Хави получит всего 10 млн евро на усиление состава, что является мизерной суммой для подписания топ-игроков.



Боссы могли выделить и большую сумму, но подписание долгосрочных контрактов с Ансу Фати и Педри сократило эту сумму. Также "Барсе" пришлось потратиться на увольнение Рональда Кумана с должности главного тренера.



Приоритетная позиция, которую хочет усилить Хави – форвард, умеющий действовать на фланге. Нападающий Серхио Агуэро выбыл как минимум на 3 месяца из-за проблем с сердцем, а Ансу Фати, Усман Дембеле и Мартин Брейтуэйт часто получают травмы.



Испанский топ-клуб будет ориентироваться на аренду. Клуб не сможет платить новичкам большие зарплаты. Единственный шанс увеличить трансферный бюджет – продажи и уменьшение зарплатного фонда.

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