Новый тренер "Барселоны" определился с трансферными целями
Испанская "Барселона" стремится усилить атакующую линию команды
Об этом сообщает El Chiringuito.
По информации источника, "Барселона" имеет серьезный интерес к вингеру "Манчестер Сити" Рахиму Стерлингу и нападающему "Манчестер Юнайтед" Эдинсону Кавани.
Директор испанского топ-клуба Матеу Алемани уже дважды летал в Манчестер для обсуждения потенциальных соглашений. Вероятно, трансферы этих игроков требует Хави, которого в ближайшее время назначат на должность нового главного тренера "Барселоны".
26-летний Рахим Стерлинг в этом сезоне АПЛ забил 1 гол за 9 матчей, 34-летний Эдинсон Кавани имеет 1 мяч за 5 игр.
Transfermarkt оценивает Стерлинга в 90 млн евро, а Кавани стоит 6 млн евро.
- Напомним, 28 октября "Барселона" отправила Рональда Кумана в отставку с поста главного тренера.
- После этого стало известно, что "Барселона" намерена назначить новым тренером бывшего игрока клуба Хави.
- 3 ноября стало известно, что "Аль-Садд" требует от "Барселоны" начать официальные переговоры по поводу перехода своего главного тренера Хави и оплатить компенсацию.
- 5 ноября "Аль-Садд" официально сообщил, что Хави станет новым главным тренером "Барселоны".
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