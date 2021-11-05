Новый тренер "Барселоны" определился с трансферными целями

Об этом сообщает El Chiringuito.



По информации источника, "Барселона" имеет серьезный интерес к вингеру "Манчестер Сити" Рахиму Стерлингу и нападающему "Манчестер Юнайтед" Эдинсону Кавани.



Директор испанского топ-клуба Матеу Алемани уже дважды летал в Манчестер для обсуждения потенциальных соглашений. Вероятно, трансферы этих игроков требует Хави, которого в ближайшее время назначат на должность нового главного тренера "Барселоны".



26-летний Рахим Стерлинг в этом сезоне АПЛ забил 1 гол за 9 матчей, 34-летний Эдинсон Кавани имеет 1 мяч за 5 игр.



Transfermarkt оценивает Стерлинга в 90 млн евро, а Кавани стоит 6 млн евро.

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