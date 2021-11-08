Новый тренер "Барселоны" Хави назвал свою первую цель в клубе

Об этом сообщает Mundo Deportivo .



По словам Хави, сейчас для него главное заставить игроков поставить себе более высокие задачи, тогда команда вернется на прежний уровень.



"Я очень взволнован. Очень благодарен клубу и болельщикам. Когда я шел, то сказал, что мы лучшая команда в мире и что здесь всегда повышенные требования. Я очень хочу поговорить с игроками. Сейчас у клуба тяжелое время как в экономическом, так и в спортивном плане, но у меня есть желание и мечта, которую я хочу воплотить в жизнь. Я буду просить игроков поставить к себе большие требования, потому что мы лучший клуб в мире. Нужно постараться убедить футболистов, что они могут добиться успеха. Не нужно быть строгим, а нужно установить правила и соблюдать их. Когда все придерживались правил раздевалки, все было хорошо. Это порядок", - сказал Хави.

Каталонцы подписали с 41-летним испанцем контракт до 2024 года. Ради "Барселоны" Хави покинул катарский "Аль-Садд", который возглавлял с 2019 года.

В должности главного тренера "Барселоны" Хави сменил нидерландца Рональда Кумана, обязанности которого после отставки исполнял Серхи Бархуан из молодежной команды.



"Барселона" занимает девятое место в чемпионате Испании и идет второй в своей группе в Лиге чемпионов, где ее соперниками являются немецкая "Бавария", португальская "Бенфика" и киевское "Динамо".

С 1998 по 2015 год Хави выступал за "Барселону", с которой стал восьмикратным чемпионом Испании, четырежды выиграл Лигу чемпионов, а в общей сложности завоевал 25 трофеев.

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