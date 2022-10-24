Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Российская пропаганда сейчас выглядит так: тема фашизма становится вспомогательной, а ключевой темой становится тема гомосексуализма. По сути, они объявляют эту войну как первую антигомосексуальную войну в истории человечества. Им это ничего не даст, но надо смотреть, какие тренды они задают в информационном пространстве", - объяснил Денисенко.

Советник МВД также добавил, что российские пропагандисты начинают возвеличивать командующего объединенной группировкой войск в Украине Суровикина.

"И рассказывать, какой Суровикин молодец, что обстреливает энергетическую систему Украины. Россиянам не удается ничего сделать в информационном пространстве на территории Украины", - подчеркнул Денисенко.

23 октября 2022 года российское государственное информационно-пропагандистское агентство РИА Новости обнародовало материал под названием "Киевский режим готовит провокацию с "грязной бомбой" на Украине"

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