Новый тренд информационной войны россиян: это первая антигомосексуальная война в истории человечества, - советник МВД Денисенко
Советник МВД Украины Вадим Денисенко отметил, что российские пропагандисты судорожно ищут новую причину войны против Украины
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Российская пропаганда сейчас выглядит так: тема фашизма становится вспомогательной, а ключевой темой становится тема гомосексуализма. По сути, они объявляют эту войну как первую антигомосексуальную войну в истории человечества. Им это ничего не даст, но надо смотреть, какие тренды они задают в информационном пространстве", - объяснил Денисенко.
Советник МВД также добавил, что российские пропагандисты начинают возвеличивать командующего объединенной группировкой войск в Украине Суровикина.
"И рассказывать, какой Суровикин молодец, что обстреливает энергетическую систему Украины. Россиянам не удается ничего сделать в информационном пространстве на территории Украины", - подчеркнул Денисенко.
- 23 октября 2022 года российское государственное информационно-пропагандистское агентство РИА Новости обнародовало материал под названием "Киевский режим готовит провокацию с "грязной бомбой" на Украине"
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