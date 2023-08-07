Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

В воскресенье зафиксирован новый температурный рекорд в Киеве.

По данным наблюдений метеостанции, ночь на 6 августа оказалась теплой, поскольку температура не опустилась ниже +21,2 °С.

Сообщается, что это на 0,2 °С превышает предыдущее рекордное значение +21,0 ° С в 2010 году.