Новый температурный рекорд: в столице отметили самую теплую ночь 6 августа
Ночь на 6 августа в Киеве оказалась самой теплой, поскольку температура не опустилась ниже +21,2 °С, что превышает предыдущее значение 2010 года
Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.
В воскресенье зафиксирован новый температурный рекорд в Киеве.
По данным наблюдений метеостанции, ночь на 6 августа оказалась теплой, поскольку температура не опустилась ниже +21,2 °С.
Сообщается, что это на 0,2 °С превышает предыдущее рекордное значение +21,0 ° С в 2010 году.
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