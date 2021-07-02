Новый температурный рекорд: в Антарктиде зафиксировали более +18 °С

Об этом сообщила Всемирная метеорологическая организация (ВМО) ООН.

"Проверка этой максимальной температуры важна, так как она помогает нам создать картину погоды и климата на одном из последних рубежей Земли", - сказал генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас.

По его словам, Антарктический полуостров является одним из регионов планеты с быстрым потеплением - почти на 3 °C за последние 50 лет.



Отмечается, что рекордная температура зафиксирована на аргентинской исследовательской станции Esperanza на Антарктическом полуострове 6 февраля 2020 года. Предыдущий подтвержденный рекорд для антарктического континента составлял +17,5 °С.



В то же время ВТО официально опровергла данные о том, что 9 февраля 2020 года на бразильской станции мониторинга вечной мерзлоты на острове Сеймур зафиксировали +20,75 °С.