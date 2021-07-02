Новый температурный рекорд: в Антарктиде зафиксировали более +18 °С
В ООН подтвердили температурный рекорд в Антарктиде +18,3 °С
Об этом сообщила Всемирная метеорологическая организация (ВМО) ООН.
"Проверка этой максимальной температуры важна, так как она помогает нам создать картину погоды и климата на одном из последних рубежей Земли", - сказал генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас.
По его словам, Антарктический полуостров является одним из регионов планеты с быстрым потеплением - почти на 3 °C за последние 50 лет.
Отмечается, что рекордная температура зафиксирована на аргентинской исследовательской станции Esperanza на Антарктическом полуострове 6 февраля 2020 года. Предыдущий подтвержденный рекорд для антарктического континента составлял +17,5 °С.
В то же время ВТО официально опровергла данные о том, что 9 февраля 2020 года на бразильской станции мониторинга вечной мерзлоты на острове Сеймур зафиксировали +20,75 °С.
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