Новый спикер палаты представителей США заявил, что финансирование Украины и Израиля должно решаться отдельно

Об этом сообщает Reuters.

В четверг, 26 октября, спикер палаты представителей США Майк Джонсон, занявший этот пост 25 октября, встретился с президентом США Джо Байденом и сказал ему и сотрудникам Белого дома, что "консенсус среди республиканцев палаты представителей заключается в разделении вопросов помощи Украине и Израилю" .

Инициатива Байдена предусматривает выделение Конгрессом $106 млрд дополнительного финансирования, основная часть которого пойдет на укрепление обороны Украины, а остальные распределятся между Израилем, Индийско-Тихоокеанским и пограничным правоохранительными органами.

"Мы хотим знать, какой там объект, какая конечная игра в Украине. Белый дом этого не предоставил", - сказал Джонсон о помощи Украине.

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Байден считает, что добавление денег для Израиля к общему финансированию поддержки стран поможет убедить республиканцев в палате представителей, что можно осторожно отправлять дополнительные деньги Украине и Ближнему Востоку одновременно.

"Израиль – это отдельное дело. Мы собираемся выдвинуть отдельное мероприятие по финансированию Израиля в размере более $14 млрд", – сказал Джонсон и добавил, что республиканцы палаты представителей будут искать другие сферы для сокращения бюджета, чтобы финансировать Израиль.

В целом пакет включает $14,3 млрд для финансирования поддержки противовоздушной и противоракетной обороны и других инициатив Израиля, а также $61 млрд для Украины.