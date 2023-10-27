Новый спикер палаты представителей США заявил, что финансирование Украины и Израиля должно решаться отдельно
26 октября новоизбранный спикер палаты представителей США заявил, что считает нужным разделить вопросы поддержки Украины и Израиля
Об этом сообщает Reuters.
В четверг, 26 октября, спикер палаты представителей США Майк Джонсон, занявший этот пост 25 октября, встретился с президентом США Джо Байденом и сказал ему и сотрудникам Белого дома, что "консенсус среди республиканцев палаты представителей заключается в разделении вопросов помощи Украине и Израилю" .
Инициатива Байдена предусматривает выделение Конгрессом $106 млрд дополнительного финансирования, основная часть которого пойдет на укрепление обороны Украины, а остальные распределятся между Израилем, Индийско-Тихоокеанским и пограничным правоохранительными органами.
"Мы хотим знать, какой там объект, какая конечная игра в Украине. Белый дом этого не предоставил", - сказал Джонсон о помощи Украине.
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Байден считает, что добавление денег для Израиля к общему финансированию поддержки стран поможет убедить республиканцев в палате представителей, что можно осторожно отправлять дополнительные деньги Украине и Ближнему Востоку одновременно.
"Израиль – это отдельное дело. Мы собираемся выдвинуть отдельное мероприятие по финансированию Израиля в размере более $14 млрд", – сказал Джонсон и добавил, что республиканцы палаты представителей будут искать другие сферы для сокращения бюджета, чтобы финансировать Израиль.
В целом пакет включает $14,3 млрд для финансирования поддержки противовоздушной и противоракетной обороны и других инициатив Израиля, а также $61 млрд для Украины.
- Украина получит от союзников новые ракеты в январе дальностью 300 километров: партнеры заверили, что темпы поставки оружия не уменьшатся.
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