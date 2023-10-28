Новый спикер Палаты представителей США согласен голосовать за помощь Украине при двух условиях, - Пионтковский
Политолог из Вашингтона Андрей Пионтковский отметил, что спикер Палаты представителей США не изменит фундаментальных вещей, касающихся финансовой помощи Украине
Об этом он сказал в программе "Студия Запад с Антоном Борковским" на телеканале "Эспрессо".
"Не будем преувеличивать роль спикера Палаты представителей США. Она важна в процедурных вопросах. Он может затягивать, но он не изменит фундаментальных вещей, которые касаются финансовой помощи Украине. За нее выступают 3/4 членов Палаты представителей. Все демократы – 100%, и как минимум около половины республиканцев. Он уже сформулировал то, что он согласен голосовать за помощь Украине при двух условиях - если будет контроль. Эту песню нам два года поют все путинские агенты", - отметил Пионтковский.
По словам политолога, процедурные сложности могут быть, но помощь Украине никуда не денется.
"А второе условие, что президент Байден должен определить четкую цель этой помощи. Считаю, что за Байденом это не задержится. Тем более, что в его исторической речи он говорил о том, что помощь оказывается Украине для того, чтобы она смогла выбросить российских агрессоров со всей территории. Поэтому какие-то процедурные трудности будут, но фундаментально вопрос в том, что 3/4 Палаты представителей поддержат помощь Украине никуда не денется", - подчеркнул Пионтковский.
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