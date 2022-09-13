Об этом сообщает Visegrád 24.

Международная правозащитная организация Amnesty International UK призывает послать от 15 до 45 фунтов стерлингов, чтобы "оказать давление на российское правительство" по делу россиянки Саши Скочиленко, "узника совести в России". Для этого организация выпустила специальные конверты с изображением объятий украинца с россиянином.

"Они снова возвращаются к этому. Аmnesty просто не могут удержаться от того, чтобы отождествить агрессора и жертву. Просто возьмите свои сумки и уходите. Пора увольняться AgnesCallamard (Агнес Калламар. - глава Amnesty International. - Ред.)", – говорится в сообщении.

4 августа международная неправительственная правозащитная организация "Amnesty International" в своем отчете заявила, что украинские военные подвергают опасности гражданское население, создавая базы и размещая вооружение в школах и больницах.

Президент Украины Зеленский прокомментировал доклад Amnesty International и сказал, что так правовая организация пытается амнистировать государство-террориста.

Позже генеральный секретарь Amnesty International Агнесс Калламар отреагировала на критику доклада ее организации и заявила, что это не "ослабит беспристрастность" команды.

7 августа организация Amnesty International извинилась за "страдание и гнев", которые вызвал ее отчет с обвинением украинских военных в создании опасности для гражданских, однако пересматривать свою оценку действий ВСУ не собирается.

Стало известно, что правозащитная организация Amnesty International использовала для подготовки своего отчета о войне в Украине показания людей, находившихся в фильтрационных лагерях и тюрьмах на временно оккупированных территориях

Заместитель главы МИД Польши Пшидач подчеркнул, что отчет Amnesty International свидетельствует о сильном влиянии РФ на организацию.

Соучредитель шведского подразделения Amnesty International Пер Вестберг решил покинуть организацию из-за отчета, в котором обвинили ВСУ.

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