Новый симптом Омикрона, который фиксируют только у вакцинированных

Об этом сообщает Express.

Речь идет о чихании – это симптом, который не фиксировали до старта вакцинальной кампании. Из этого следует вывод ученых, что этот симптом характерен для привитых людей.

К такому результату пришли специалисты британского центра ZOE. Так, доктор Клер Стивс заметил, что чихание – симптом, который не наблюдали раньше. По данным исследования, частое чихание может свидетельствовать о положительном результате на COVID-19.