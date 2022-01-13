Новый симптом Омикрона, который фиксируют только у вакцинированных
Ученые зарегистрировали новый симптом коронавируса у зараженных штаммом "Омикрон", который проявляется только у вакцинированных
Об этом сообщает Express.
Речь идет о чихании – это симптом, который не фиксировали до старта вакцинальной кампании. Из этого следует вывод ученых, что этот симптом характерен для привитых людей.
К такому результату пришли специалисты британского центра ZOE. Так, доктор Клер Стивс заметил, что чихание – симптом, который не наблюдали раньше. По данным исследования, частое чихание может свидетельствовать о положительном результате на COVID-19.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.7
Покупка 27.7Продажа 27.97
-
EUR
Покупка 31.56Продажа 32.01
- Актуальное
- Важное