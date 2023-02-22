Новый штамм коронавируса OMICRON XBB.1.5 обнаружили в четырех областях Украины
В Сумской, Закарпатской, Тернопольской и Одесской области зафиксированы случаи заражения новым штаммом коронавируса OMICRON XBB.1.5
Об этом сообщили в Центре общественного здоровья.
"Благодаря секвенированию мы подтверждаем, что вариант Omicron XBB.1.5 циркулирует уже на территории четырех областей: Сумской, где был первый пациент, Закарпатской, Тернопольской и Одесской. Работа лаборатории продолжается постоянно: нам удалось сделать уже почти тысячу секвенирований", - рассказала Ирина Демчишина, представительница ЦОС.
В Центре напомнили, что Omicron хоть и переносится легче, скорее передается: и для защиты от болезни нужно вакцинироваться и делать бустерную прививку.
- Напомним, в ВОЗ заявили , что штамм коронавируса Omicron XBB.1.5, ставший доминирующим штаммом в США всего за несколько недель и уже обнаруженный в 29 странах, может привести к новой волне пандемии.
- Минздрав также информировал, что новый штамм коронавируса XBB.1.5 обнаружили в 29 странах, однако в Украине случаев пока не зарегистрировано .
- 13 января главный санитарный врач Игорь Кузин проинформировал , что в настоящее время в Украине обнаружено 8 разновидностей COVID-19 штамма "омикрон", однако появление нового штамма не наблюдается.
- 27 января Игорь Кузин, главный санитарный врач, рассказал о первом случае заражения ковид-штаммом Кракен в Украине: мужчина выздоровел, течение болезни было средней тяжести.
- Позже главный санитарный врач заявил , что в Украине циркулирует 12 подтипов штамма Covid-19 "Омикрон": ситуация с заболеваемостью стабильна.
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