Новый штамм коронавируса OMICRON XBB.1.5 обнаружили в четырех областях Украины

Об этом сообщили в Центре общественного здоровья.

"Благодаря секвенированию мы подтверждаем, что вариант Omicron XBB.1.5 циркулирует уже на территории четырех областей: Сумской, где был первый пациент, Закарпатской, Тернопольской и Одесской. Работа лаборатории продолжается постоянно: нам удалось сделать уже почти тысячу секвенирований", - рассказала Ирина Демчишина, представительница ЦОС.

В Центре напомнили, что Omicron хоть и переносится легче, скорее передается: и для защиты от болезни нужно вакцинироваться и делать бустерную прививку.