Новый штамм "Дельта" нивелирует достижения в борьбе с COVID-19 - ВОЗ

Об этом сообщает Reuters

По словам генерального директора ВОЗ Тедроса Гебрейесуса, количество заражений COVID-19 за последние четыре недели в мире выросло на 80%. За тот же период смертность в Африке, где вакцинировано лишь 1,5% населения, выросла на 80%.

"Достижение под угрозой или теряются, а системы здравоохранения во многих странах являются перегруженными", - сказал Гебрейсус.

В то же время, ведущий эксперт ВОЗ по вопросам чрезвычайных ситуаций Майк Райан отметил, что принятые ВОЗ вакцины помогают противодействовать новому штамму.

"Все вакцины, которые сейчас являются принятыми ВОЗ, обеспечивают значительную защиту от тяжелых последствий и госпитализации по всем вариантам, в том числе по штамму "Дельта". Мы боремся с тем же вирусом, но вирус стал заразнее и адаптированнее", - констатировал Райан.

Напомним, 21 июля ВОЗ сообщила, что "Дельта" станет доминантным типом коронавируса в мире .

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