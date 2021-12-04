Новый штамм COVID-19 "Омикрон" обнаружен в 38 странах, - ВОЗ
Новый штамм коронавируса "Омикрон" был обнаружен в 38 странах мира
Об этом заявила технический руководитель Всемирной организации здравоохранения по COVID-19 Мария ван Керхове, сообщает CNBC .
По ее словам, подтвержденные случаи инфицирования новым опасным штаммом зафиксированы в 38 странах.
"Мы действительно видим растущие темпы, мы видим, как растет количество выявленных случаев. У нас есть сообщения об "Омикроне" в 38 странах мира, шести регионах ВОЗ", - сказала Ван Керхове.
Исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в сфере здравоохранения Майк Райан, добавил, что в организации пытаются понять, действительно ли "Омикрон" заразнее штамма "Дельта".
"Очевидно, что вирус действительно передается эффективно. Мы видели такое раньше с "Дельтой", - сказал Райан.
- Напомним, 30 ноября ВОЗ заявила , что "Омикрон" может привести к серьезным последствиям в некоторых регионах мира.
- По состоянию на 1 декабря штамм коронавируса "Омикрон" был обнаружен в 24 странах мира .
- США подтвердили первый случай инфицирования штаммом "Омикрон".
- 2 декабря Греция и Франция подтвердили первые случаи заражения новым COVID-штаммом "Омикрон"
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