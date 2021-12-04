Новый штамм COVID-19 "Омикрон" обнаружен в 38 странах, - ВОЗ

Об этом заявила технический руководитель Всемирной организации здравоохранения по COVID-19 Мария ван Керхове, сообщает CNBC .

По ее словам, подтвержденные случаи инфицирования новым опасным штаммом зафиксированы в 38 странах.

"Мы действительно видим растущие темпы, мы видим, как растет количество выявленных случаев. У нас есть сообщения об "Омикроне" в 38 странах мира, шести регионах ВОЗ", - сказала Ван Керхове.

Исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в сфере здравоохранения Майк Райан, добавил, что в организации пытаются понять, действительно ли "Омикрон" заразнее штамма "Дельта".

"Очевидно, что вирус действительно передается эффективно. Мы видели такое раньше с "Дельтой", - сказал Райан.

Напомним, 30 ноября ВОЗ заявила , что "Омикрон" может привести к серьезным последствиям в некоторых регионах мира.

По состоянию на 1 декабря штамм коронавируса "Омикрон" был обнаружен в 24 странах мира .

США подтвердили первый случай инфицирования штаммом "Омикрон".

2 декабря Греция и Франция подтвердили первые случаи заражения новым COVID-штаммом "Омикрон"

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