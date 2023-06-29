Об этом информирует прессслужба .

"Они уже готовы к битве. "Ведьмак" сезон 3 том 1 уже на Netflix", - говорится в заявлении.

Фото: Netflix

Вторая часть фэнтезийного сезона выйдет 27 июля.

"Судьба их свела. Опасные силы пытаются их разъединить. Геральт и Йеннефер борются за безопасность Цири, пока на континенте идет война", - пишет Netflix о 3 сезоне сериала "Ведьмак".

Также Netflix опубликовал подтвержденные сезоны популярных сериалов и новинок.

Фото: Netflix

Что известно о сериале "Ведьмак"

"Ведьмак" - это фэнтезийный сериал, основанный на серии романов Анджея Сапковского, первоначально планировавшегося как полнометражный фильм. Он выходит на платформе Netflix с 2019г.

Сериал рассказывает о приключениях Геральта из Ривии, мутанта, наемного охотника на монстров, отправляющегося навстречу судьбе в неспокойном мире, где люди часто оказываются страшнее чудовищ. В его судьбу переплетаются жизни чаровницы Еннефер и принцессы Цири, обладающей тайной силой.

В главных ролях сериала снялись Генри Кавилл (Геральт), Аня Чалотра (Еннефер), Фрея Аллан (Цири), Джои Бейтти (Любисток) и другие. Сериал создала Лорен Шмидт-Гиссрих, которая также является исполнительной продюсершей вместе с Анджеем Сапковским, Томом Фонтаной, Джейсоном Брауном и другими.

25 апреля Netflix выпустила тизер к 3-му сезону сериала "Ведьмак" - последнему, в котором главную роль сыграет Генри Кавилл.

8 июня компания Netflix показала трейлер третьего сезона сериала "Ведьмак".

Британский актер Генри Кавилл рассказал, что покидает роль Геральта в 4-й части "Ведьмака" от Netflix. "Мечи и медальон" ведьмака в анонсированном сезоне наденет австралиец Лиам Гемсворт.