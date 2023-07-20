Серия первая

При проведении аудита Министерство обороны Украины, Государственная аудиторская служба Украины признала всю прибыль поставщиков Министерства обороны как по оружию, так и по тыловому обеспечению убытками государства.

Серия вторая

На встрече президента Украины Владимира Зеленского с бизнесом президент ставит задачу Кабинету Министров Украины в лице Дениса Шмыгаля урегулировать этот вопрос.

Серия третья

Две недели идут согласительные совещания по внесению изменений в действующие постановления Кабинета Министров. На крайнем из них я присутствовала. Было принято решение отменить постановление КМУ 335 и урегулировать вопрос прибыли в постановлении 1275. Все согласились, даже председатель Госаудита словами через рот говорит, что пересмотрят выводы государственного аудита в части прибыли.

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Серия четвертая

Изменения к 1275-му будто бы проголосованы, но постановление нигде не опубликовано. По типу: "Ты суслика видишь? - Нет. - А он есть".

Серия пятая

Мне стало известно из личных источников, что подтверждает Федерация работодателей Украины и все ассоциации разных отраслей промышленности, работающих с МО. А теперь внимание!

Вместо того чтобы пересмотреть свое решение, Госаудитслужба рассылает письма правоохранительным органам, где сообщает им, что прибыль предприятий, работающих с МО, это ущерб, причиненный государству, и инициирует открытие уголовных производств.

Серия шестая. Заключительная

Все поставщики МО от носков, трусов до оружия разных калибров, замерли в немом шоке от ожидания маски-шоу, обысков, выемки документов and other.

Где-то между этими сериями МО подает иски в суд. Относительно оружия информация закрыта, относительно тылового обеспечения - в Киевский окружной административный суд, дело 320/20717/23 о признании противоправными действий и отмене пунктов требования.

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Что имеем в сухом остатке?

Распоряжение Президента Украины проигнорировано Кабинетом Министров Украины.

Поставщики МО в тихом "ахере", как и я вместе с ними.

Мы получим срыв поставок чего угодно во время военного положения, какими бы прозрачными закупки ни были.

К чему это приведет? Верно,

к подрыву обороноспособности страны во время войны.

И в заключение вопрос.

Зачем? Зачем это делается?

От глупости, непрофессионализма или чего еще?

Я не нахожу на эти вопросы ответа.

Вы можете поискать его.

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Об авторе. Дана Яровая, волонтер, член Антикоррупционного совета МОУ

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