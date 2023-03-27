Новый сезон "Ходячих мертвецов" стартует 18 июня
Телесеть АМС объявила, что новая часть сериала "Ходячие мертвецы" выйдет уже этим летом - премьера запланирована на 18 июня
Об этом пишет Collider.
Спинофф называется "Ходячие мертвецы: Мертвый город", телесеть анонсировала новый сезон на фестивале WonderCon 2023. Отмечается, что сериал стартует сразу после финала предыдущего сезона.
Также стало известно, что новый сезон будет посвящен персонажам Мэгги и Нигану.
Шоуранер сериала Скотт М. Гимпл заявляет, что новая часть "Ходячих мертвецов" удивит зрителя самыми ужасными зомби за время существования проекта.
"Это одни из самых удивительных, самых отвратительных, ужасных мертвецов, которых я видел за всю историю шоу. Вполне возможно, что вас стошнит", - комментирует он.
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