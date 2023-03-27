Об этом пишет Collider.

Спинофф называется "Ходячие мертвецы: Мертвый город", телесеть анонсировала новый сезон на фестивале WonderCon 2023. Отмечается, что сериал стартует сразу после финала предыдущего сезона.

Также стало известно, что новый сезон будет посвящен персонажам Мэгги и Нигану.

Шоуранер сериала Скотт М. Гимпл заявляет, что новая часть "Ходячих мертвецов" удивит зрителя самыми ужасными зомби за время существования проекта.

"Это одни из самых удивительных, самых отвратительных, ужасных мертвецов, которых я видел за всю историю шоу. Вполне возможно, что вас стошнит", - комментирует он.