Новый сезон "Дома Дракона" будет на две серии короче предыдущего, — Deadline
В новом сезоне "Дома Дракона" будет 8 серий, что на 2 меньше, чем в предыдущем. Таким образом продюсеры планируют запустить еще и третий сезон проекта
Об этом пишет Deadline.
По слухам, 2 сезон приквела "Игры престолов" выйдет в 2024 году, а решение сократить его было принято, чтобы "дать зеленый свет" и третьему сезону, который уже запланирован.
Представитель HBO, подтвердивший Deadline, что 2 сезон будет состоять из 8 эпизодов, подчеркнул, что сокращение количества серий было обусловлено сюжетом.
"Поскольку часть сюжета, которая изначально была предназначена для 2 сезона, включая большую битву, перенесена на 3 сезон, теперь более вероятно, что сериал будет длиться 4 сезона. Но это еще не определено", - говорится в сообщении.
- Телесеть АМС объявила, что новая часть сериала "Ходячие мертвецы" выйдет уже этим летом - премьера запланирована на 18 июня.
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