Новый сезон "Дома Дракона" будет на две серии короче предыдущего, — Deadline

Об этом пишет Deadline.

По слухам, 2 сезон приквела "Игры престолов" выйдет в 2024 году, а решение сократить его было принято, чтобы "дать зеленый свет" и третьему сезону, который уже запланирован.

Представитель HBO, подтвердивший Deadline, что 2 сезон будет состоять из 8 эпизодов, подчеркнул, что сокращение количества серий было обусловлено сюжетом.

"Поскольку часть сюжета, которая изначально была предназначена для 2 сезона, включая большую битву, перенесена на 3 сезон, теперь более вероятно, что сериал будет длиться 4 сезона. Но это еще не определено", - говорится в сообщении.