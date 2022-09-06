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Новый сериал "Властелин колец" стал самым популярным фильмом за всю историю Amazon

6 сентября, 2022 вторник
05:14
Культура

Новый сериал Amazon "Властелин колец: Перстные власти" показал лучший старт за всю историю существования сервиса

Об этом сообщает Kinowar.

Шоу стартовало 2 сентября. На платформе появилось сразу два эпизода. Amazon рапортует, что их посмотрело 25 миллионов зрителей, и это абсолютный рекорд в рамках стриминга Amazon Prime Video (и кстати, это также больше, чем количество просмотров первых двух эпизодов сериала HBO "Дом дракона", первая серия которого собрала 10 миллионов просмотров, а вторая – 12 с лишним).

При этом мнения критиков и зрителей по поводу первых эпизодов разделились. Критики высоко оценили проект, особенно операторскую работу, музыку и спецэффекты. В то время как фанаты творчества Толкина остались недовольны и даже возмущены. Amazon на это отреагировал достаточно радикально: удалил все негативные отзывы и заблокировал возможность публиковать их, в том числе на сервисе IMDB.

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