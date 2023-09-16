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OPINION

Новый счетчик Шуфрича

Алексей Голобуцкий
16 сентября, 2023 суббота
08:07
Мнение Алексей Голобуцкий

Было время, когда главной народной забавой было считать дни между избиениями Нестора Шуфрича

Счетчик сейчас не обновился. На фото обысков СБУ Шуфрич выглядел совершенно невредимым. Хоть и грустным. Не радовали ни разнообразные мундиры, ни русские медальки, ни многочисленные двуглавые орлы.

Кстати, само их наличие свидетельствует: Шуфрич не ждал "гостей". СБУ собрала доказательства и вручила подозрение так, что нардеп даже ничего не заподозрил. Уверен, что если бы Нестор Иванович почувствовал запах жареного – бежал бы за границу. Теперь же, возможно, будет перестукиваться с Игорем Коломойским, которому, кстати, СБУ тоже вручила новое подозрение. "Часик в радость, чифирек в сладость".

"Кейс Шуфрича" еще раз продемонстрировал: все, кто звал войну в Украину, окажутся за решеткой. Такие дела удовлетворяют один из главных общественных запросов: запрос на справедливость и возмездие.

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Почему этот процесс в случае Шуфрича проходит не быстро? Нестора Ивановича многие годы подозревали в прямой работе на РФ, но это требовало юридического обоснования. "Председатель комитета по вопросам свободы слова" удачно косил под оппозиционера, в том числе в Европе. Однако впервые доказательства прямой работы в РФ были собраны.

Шуфрич входил в сеть Сивковича, которая была ключевой для россиян в начале полномасштабного вторжения. Нестор Иванович был связан с главой крымского главка СБУ Кулиничем – ключевым элементом сети Сивковича. Кстати, помню, что нынешний глава СБУ Малюк рассказывал, что когда разрабатывал операцию по задержанию Кулинича, о ней, кроме него, знал только один сотрудник СБУ.

Что ж, для Нестора Шуфрича СБУ запускает новый счетчик. Он значительно серьезнее предыдущих счетчиков мордобоев. Как показывает практика, суды регулярно выносят обвинительные приговоры предателям по материалам Службы. Поэтому новый счетчик от СБУ пойдет Шуфричу на годы.

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Об авторе. Алексей Голобуцкий, политолог

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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