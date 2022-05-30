English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Общество Новый руководитель МИДа Франции прибыла в Киев

Новый руководитель МИДа Франции прибыла в Киев

30 мая, 2022 понедельник
09:54
Общество

Вновь назначенный министр иностранных дел Франции Катрин Колонна прибыла с визитом в Киев

Об этом Колонна сообщила в Twitter.

Она выложила фото со столичного железнодорожного вокзала и написала, что прибыла в Украину, чтобы подтвердить украинскому народу поддержку Франции.

Колонна встретится в Киеве с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и президентом Украины Владимиром Зеленским. В частности, она планирует обсудить блокирование Россией экспорта зерна и масличных культур из Украины и рассмотреть варианты решения проблемы.

Катрин Колонна возглавила МИД Франции 20 мая.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Мир
Украина
Владимир Зеленский
зерно
Дмитрий Кулеба
Читайте также:
28 мая, 2022 суббота
Основной состав российской армии – это быдло, которому пообещали погашение кредитов, – генерал-майор ВСУ Марченко
Макрон Путін
29 мая, 2022 воскресенье
В МВД рассказали подробности переговоров, которые Россия вела с Западом за спиной Украины
Олексій Арестович
29 мая, 2022 воскресенье
Арестович дал новый прогноз, когда ситуация на фронте изменится в пользу ВСУ
Киев
+15°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 34.92
    Покупка 34.92
    Продажа 35.98
  • EUR
    Покупка 36.89
    Продажа 38.4
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, понедельник
30 мая
10:53
Футболист сборной Украины извинился за общее фото с российским рэпером
10:45
"Чуть не перестрелялись все нах*й". Оккупанты в Донецкой области едва не убили генерала РФ Солодчука, который заставлял продолжать идти в наступление, - перехват разговоров
10:42
Эксклюзив
Виталий Портников
Капитуляция перед Орбаном - диагноз неэффективности институций ЕС
10:38
Из-за повреждений линий электропередач в Запорожье без электричества остаются 73 населенных пункта
10:26
Жозеп Боррель
Боррель заверил, что ЕС уже сегодня удастся договориться об эмбарго на российскую нефть.
09:53
В результате полномасштабной войны России в Украине погибли 243 ребенка, еще более 444 ранены
09:46
Обновлено
Оккупанты нанесли по Сумщине два авиаудара и еще 10 раз ударили с артиллерийской установки
09:26
Лавров назвал приоритетную цель РФ в войне с Украиной
09:25
Порошенко
Порошенко обратился к Зеленскому с открытым письмом
09:15
Инфографика
Более 30,3 тыс. оккупантов, 1 349 танков и 3 282 БМП: Генштаб ВСУ назвал потери РФ за время полномасштабного вторжения в Украину
08:49
Термины "спецоперации" и "трансплантация" детских органов для вывоза за границу: новые фейки от РФ
08:48
Россия понесла в Украине сокрушительные потери среди офицеров младшего и среднего ранга, - британская разведка
08:23
Финляндия победила Канаду в финале ЧМ по хоккею
08:19
Захватчики атаковали из артиллерии Днепропетровщину
07:54
Обновлено
Россияне ударили ракетами по мосту через Днестровский лиман в Одесской области. Одну крылатую ракету уничтожили ВСУ
07:49
Турция получила список кораблей, которыми Россия пытается вывезти в другие страны и продать украденное украинское зерно, - Джемилев
07:28
На фото Вооруженные силы Украины
Контрнаступление ВСУ в Херсонской области срывает планы РФ. Россияне пытаются отрезать украинские войска к северу от Бахмута, - ISW
07:24
Враг закрепляется в Лимане и на окраинах Северодонецка и стягивает подкрепления, чтобы атаковать в Херсонской области, - Генштаб ВСУ
06:49
поезд
Укрзализныця назначила на 30 мая один дополнительный эвакуационный рейс
06:27
Украинские военные уничтожили вражеский командный пункт и 67 оккупантов на Юге
06:07
Хакеры Anonymous заявили о кибератаке на сайты правительства Беларуси
05:45
Риск распространения оспы обезьян в мире "умеренный", - ВОЗ
05:22
Олаф Шольц
Путин не победит, мы с украинцами мыслями и сердцами, – Шольц
02:07
Сербская часть Боснии и Герцеговины начала процесс выхода из государства, - глава МИД
01:38
евро
В Бельгии с июня украинские беженцы смогут обменивать гривни на евро
01:23
Минус 63 россиянина: ВСУ провели контратаку южнее Кривого Рога, - Вилкул
01:06
Россия обстреляла город в Николаевской области
00:56
Полицейские эвакуировали пятерых раненых гражданских из Северодонецка
00:28
Россия намекает, что может заблокировать единственный гумкоридор в Сирии, чтобы давить на Запад по вопросу санкций, - NYT
00:01
Анджей Дуда
Польша готова быть гарантом безопасности Украины
2022, воскресенье
29 мая
23:51
В Краматорске начал появляться свет
23:34
К середине июня белорусским спасателям раздадут оружие
23:21
В оккупированный Мелитополь россияне привезли танки Т-72Б, - СМИ
23:09
На фото Владимир Зеленский
Панельных многоэтажек не должно быть нигде в Украине, а новое жилье следует строить с бомбоубежищами, - Зеленский
23:06
Лавров считает, что у Путина не видно симптомов никаких болезней
22:48
путин Лукашенко
Блинкен назвал Лукашенко соучастником войны в Украине
22:46
На фото плакати, які художник створив до Дня Києва
Ко Дню Киева художник создал плакаты с памятниками столицы
22:41
Аналитика
Херсонщина будет освобождена ВСУ, а американские РСЗО дадут преимущество над российской армией. Колонка Сергея Згурца
22:34
Косметические изменения устава церкви Московского патриархата позволят ей избежать запрета, - "Зеркало недели"
22:31
Газпром
Президент Сербии сообщил, что согласовал новый газовый контракт с Путиным
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV