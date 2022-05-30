Новый руководитель МИДа Франции прибыла в Киев
Вновь назначенный министр иностранных дел Франции Катрин Колонна прибыла с визитом в Киев
Об этом Колонна сообщила в Twitter.
Она выложила фото со столичного железнодорожного вокзала и написала, что прибыла в Украину, чтобы подтвердить украинскому народу поддержку Франции.
Колонна встретится в Киеве с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и президентом Украины Владимиром Зеленским. В частности, она планирует обсудить блокирование Россией экспорта зерна и масличных культур из Украины и рассмотреть варианты решения проблемы.
Катрин Колонна возглавила МИД Франции 20 мая.
- 26 мая Дмитрий Кулеба заявил, что Катрин Колонна поддерживает нефтяное эмбарго по отношению к России.
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