Новый руководитель МИДа Франции прибыла в Киев

Об этом Колонна сообщила в Twitter.

Она выложила фото со столичного железнодорожного вокзала и написала, что прибыла в Украину, чтобы подтвердить украинскому народу поддержку Франции.

Колонна встретится в Киеве с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и президентом Украины Владимиром Зеленским. В частности, она планирует обсудить блокирование Россией экспорта зерна и масличных культур из Украины и рассмотреть варианты решения проблемы.

Катрин Колонна возглавила МИД Франции 20 мая.

26 мая Дмитрий Кулеба заявил, что Катрин Колонна поддерживает нефтяное эмбарго по отношению к России.

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