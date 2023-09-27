Новый российский фейк: в Венеции якобы сделали унизительное граффити о контрнаступлении ВСУ

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

Российские пропагандистские телеграмм-каналы распространяют фейковый скриншот из статьи информационного агентства ANSA, где рассказывается о граффити в Венеции, связанном с украинским контрнаступлением.

По словам пропагандистов, оно прямо показывает суть контрнаступления. На самом деле скриншот, распространяемый ru-пропагандой, является фейковым. На сайте издания отсутствует такая статья, как и фото так называемого граффити. Враг продолжает свои попытки дискредитировать контрнаступление ВСУ, а распространяя фейки от имени иностранных СМИ – пропагандисты пытаются придать им больше достоверности", - пишет ЦПИ.