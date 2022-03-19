Новый российский экипаж МКС направился на орбиту в сине-желтых комбинезонах. В Роскосмосе отрицают ассоциации с украинским флагом
Источники в Роскосмосе считают, что это могла быть спланированная акция российских космонавтов
Об этом сообщает "Медуза", передает Еспресо.TV.
Три российских космонавта, Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков прибыли в пятницу вечером на Международную космическую станцию в желтых комбинезонах с синими вставками. Многие комментаторы увидели в этом намек на отношение космонавтов к текущим событиям. Сами космонавты никаких заявлений по этой теме не делали.
Во время общения по видеосвязи с Землей Олега Артемьева спросили, почему комбинезоны желтого цвета, а не серого, как у экипажа МКС.
"Каждый экипаж выбирает сам себе костюмы, комбинезоны. Чтобы не одинаковые были. Дошел черед до нас. На самом деле там много материала собралось желтого. Надо было его в дело пустить. Поэтому пришлось нам желтые комбезы одеть", - ответил Артемьев под дружный смех окружающих.
Телеграмма-канал "Можем объяснить", опираясь на свой источник в Роскосмосе, считает, что это могла быть спланированная акция космонавтов. По его словам, у них есть костюмы четырех цветов: синего, красного, серого и желтого. На земле в Роскосмосе могли это пропустить, не подумав об возникших у всех ассоциациях. А командир экипажа Олег Артемьев нормальный мужчина и мог предложить такую акцию всем остальным, показав свою позицию. Если это специально, то это его идея, он самый авторитетный и заслуженный среди них.
В ответ на сообщения западных СМИ о том, что космонавты оделись в цвет украинского флага, "Роскосмос" заявил , что комбинезоны выполнены в цветах эмблемы МГТУ, где обучались все трое космонавтов, дизайн согласовали задолго до текущих событий.
Руководитель "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в таких ассоциациях традиционно обвинил Запад, заявив, что "бандеровские недобитки и их англосаксонские спонсоры уже не знают, что придумать в своей информационной войне против России".
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