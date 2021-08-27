Новый рекорд: за сутки более 170 тыс. украинцев сделали прививки от коронавируса
26 августа в Украине вакцинировано 173 435 человек от COVID-19
Об этом свидетельствуют данные Минздрава в Telegram.
Первую дозу получили 55 908 человек, завершили вакцинацию - 117 527 человек.
В течение суток работали: 1051 бригада, 2974 пункта прививки и 332 центра.
С начала кампании привиты 5 208 200 человек, получили две дозы - 3 427 847 человек. Всего сделали 8 636 045 прививок.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.77
Покупка 26.77Продажа 27.01
-
EUR
Покупка 31.33Продажа 31.75
- Актуальное
- Важное