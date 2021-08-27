Новый рекорд: за сутки более 170 тыс. украинцев сделали прививки от коронавируса

Об этом свидетельствуют данные Минздрава в Telegram.



Первую дозу получили 55 908 человек, завершили вакцинацию - 117 527 человек.



В течение суток работали: 1051 бригада, 2974 пункта прививки и 332 центра.



С начала кампании привиты 5 208 200 человек, получили две дозы - 3 427 847 человек. Всего сделали 8 636 045 прививок.

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