Новый рекорд вакцинации за сутки: в Украине получили прививку более 120 тыс. человек

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.



"Новый рекорд прививок в сутки! 120 090 человек вакцинировано против COVID-19 21 июля 2021 года", - говорится в сообщении.

Одну дозу получили 65 522 человека, полностью иммунизированы - 54 568 человек.

В течение суток работали:

- 655 мобильных бригад,

- 2280 пунктов вакцинации;

- 127 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании вакцинировано 2 843 899 человек, из них получили 1 дозу - 2 843 897 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 1 555 859 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 4 399 756 прививок.