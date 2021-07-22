Новый рекорд вакцинации за сутки: в Украине получили прививку более 120 тыс. человек
В Украине 120 090 человек вакцинировано против COVID-19 21 июля 2021 года
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
"Новый рекорд прививок в сутки! 120 090 человек вакцинировано против COVID-19 21 июля 2021 года", - говорится в сообщении.
Одну дозу получили 65 522 человека, полностью иммунизированы - 54 568 человек.
В течение суток работали:
- 655 мобильных бригад,
- 2280 пунктов вакцинации;
- 127 центров вакцинации.
С начала прививочной кампании вакцинировано 2 843 899 человек, из них получили 1 дозу - 2 843 897 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 1 555 859 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 4 399 756 прививок.
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