Новый рекорд: в Украине за сутки сделали прививки более 109 тыс. человек, - МЗ
В Украине за сутки вакцинировали 109 160 человек
Об этом сообщает Минздрав, передает " Радио Свобода ".
109160 вакцинированных людей за сутки - это новый рекорд.
Одну дозу получили 44816 человек, полностью иммунизированы - 64344 человека.
В течение суток работали 724 мобильные бригады, 1525 пунктов прививки, 35 центров вакцинации.
С начала прививочной кампании привито 2223408 человек, из них получили одну дозу - 2223406 человек, полностью иммунизированы - 1082602 человека. Всего проведено 3306008 прививок.
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