Новый рекорд: в Украине за сутки сделали прививки более 109 тыс. человек, - МЗ

Об этом сообщает Минздрав, передает " Радио Свобода ".



109160 вакцинированных людей за сутки - это новый рекорд.

Одну дозу получили 44816 человек, полностью иммунизированы - 64344 человека.

В течение суток работали 724 мобильные бригады, 1525 пунктов прививки, 35 центров вакцинации.



С начала прививочной кампании привито 2223408 человек, из них получили одну дозу - 2223406 человек, полностью иммунизированы - 1082602 человека. Всего проведено 3306008 прививок.