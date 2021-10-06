Новый рекорд: цена на газ в Европе превысила $1600 / тыс. куб.м

Об этом пишет РБК-Украина .



Согласно сообщению, в ходе торгов стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах сначала вышла на стоимость $1559 / тыс. куб.м (130 евро / МВт-ч). После этого цена резко выросла до $ 1606 / тыс. куб.м.

По данным информационного агентства Интерфакс-Украина , цена ноябрьского фьючерска достигла $1594 / тыс. куб.м (133 евро / МВт-ч).



В целом за сентябрь среднее значение контракта "на сутки вперед") на хабе TTF в Нидерландах - главной газовой площадке Европы - составило $759 / тыс. куб.м.