Новый рекорд: цена на газ в Европе превысила $1600 / тыс. куб.м
Цена на газ в Европе в ходе торгов достигла рекордных $1606 / тыс. куб.м
Об этом пишет РБК-Украина .
Согласно сообщению, в ходе торгов стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах сначала вышла на стоимость $1559 / тыс. куб.м (130 евро / МВт-ч). После этого цена резко выросла до $ 1606 / тыс. куб.м.
По данным информационного агентства Интерфакс-Украина , цена ноябрьского фьючерска достигла $1594 / тыс. куб.м (133 евро / МВт-ч).
В целом за сентябрь среднее значение контракта "на сутки вперед") на хабе TTF в Нидерландах - главной газовой площадке Европы - составило $759 / тыс. куб.м.
- Напомним, причиной до сих пор является ограничение поставок газа Газпромом в надежде на сертификацию газопровода "Северный поток - 2". В понедельник, 4 октября, оператор "Северного потока" заявил, что началась процедура заполнения газом первой нитки трубопровода.
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