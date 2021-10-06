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Новый рекорд: цена на газ в Европе превысила $1600 / тыс. куб.м

6 октября, 2021 среда
10:10
Экономика газ

Цена на газ в Европе в ходе торгов достигла рекордных $1606 / тыс. куб.м

Об этом пишет РБК-Украина .

Согласно сообщению, в ходе торгов стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах сначала вышла на стоимость $1559 / тыс. куб.м (130 евро / МВт-ч). После этого цена резко выросла до $ 1606 / тыс. куб.м.

По данным информационного агентства Интерфакс-Украина , цена ноябрьского фьючерска достигла $1594 / тыс. куб.м (133 евро / МВт-ч).

В целом за сентябрь среднее значение контракта "на сутки вперед") на хабе TTF в Нидерландах - главной газовой площадке Европы - составило $759 / тыс. куб.м.

  • Напомним, причиной до сих пор является ограничение поставок газа Газпромом в надежде на сертификацию газопровода "Северный поток - 2". В понедельник, 4 октября, оператор "Северного потока" заявил, что началась процедура заполнения газом первой нитки трубопровода.
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Россия
газ
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