Новый рекорд: цена газа в Европе достигла почти $ 1200/тыс. куб.м
Цена ноябрьского фьючерса на TTF на бирже ICE Futures составила $ 1197/тыс. куб.м
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Цена ближайшего (ноябрьского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures утром в пятницу достигло 100 евро за МВт / ч, или $ 1197 за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за сентябрь этого года среднее значение контракта "в день вперед" на хабе TTF в Нидерландах - главной газовой площадке Европы - составило $ 759/тыс. куб.м.
В агентстве напомнили, что Европа в условиях общего дефицита поставок газа (газопроводами и в сжиженном виде) вынуждена конкурировать за СПГ с премиальным рынком Азии.
Вечером в четверг фьючерс на азиатский спотовый СПГ-индекс JKM Platts добавил еще $ 39 и достиг $ 1110 за тысячу кубометров. С открытием торгов в Европе это автоматически подталкивает котировки к новым максимумам.
Котировки на газ в Европе в последнее время неразрывно сказываются на ценах на акции "Газпрома".
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