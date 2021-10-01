Новый рекорд: цена газа в Европе достигла почти $ 1200/тыс. куб.м

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.



"Цена ближайшего (ноябрьского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures утром в пятницу достигло 100 евро за МВт / ч, или $ 1197 за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи", - говорится в сообщении.



Отмечается, что за сентябрь этого года среднее значение контракта "в день вперед" на хабе TTF в Нидерландах - главной газовой площадке Европы - составило $ 759/тыс. куб.м.

В агентстве напомнили, что Европа в условиях общего дефицита поставок газа (газопроводами и в сжиженном виде) вынуждена конкурировать за СПГ с премиальным рынком Азии.

Вечером в четверг фьючерс на азиатский спотовый СПГ-индекс JKM Platts добавил еще $ 39 и достиг $ 1110 за тысячу кубометров. С открытием торгов в Европе это автоматически подталкивает котировки к новым максимумам.

Котировки на газ в Европе в последнее время неразрывно сказываются на ценах на акции "Газпрома".