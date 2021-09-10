Новый рекорд прививок в сутки: вакцинировали 173 615 человек
В Украине зафиксировали новый рекорд прививок за сутки - вакцинировано 173 615 человек
Об этом сообщает пресс-центр МЗ.
Одну дозу получили - 67 042 человека, полностью иммунизированы (получили две дозы) - 106 573.
Так, за минувшие сутки населения иммунизировали:
- 1010 мобильных бригад,
- 2977 пунктов прививки;
- 337 центров вакцинации.
В общем, с начала прививочной кампании в стране привито 5789254 человека.
Так, получили одну дозу - 5789252 человек полностью иммунизированы и получили две дозы - 4618573 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом).
В общей сложности в Украине проведено 10407825 прививок.
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