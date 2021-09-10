Новый рекорд прививок в сутки: вакцинировали 173 615 человек

Об этом сообщает пресс-центр МЗ.

Одну дозу получили - 67 042 человека, полностью иммунизированы (получили две дозы) - 106 573.

Так, за минувшие сутки населения иммунизировали:

1010 мобильных бригад,

2977 пунктов прививки;

337 центров вакцинации.

В общем, с начала прививочной кампании в стране привито 5789254 человека.

Так, получили одну дозу - 5789252 человек полностью иммунизированы и получили две дозы - 4618573 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом).

В общей сложности в Украине проведено 10407825 прививок.