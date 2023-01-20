Об этом в военных итогах недели рассказал военный эксперт и ведущий Еспресо Сергей Згурец.

Ситуация в Соледаре – это продолжение усилий россиян обойти Бахмут с юга

В последнюю неделю было много информации. Генштаб говорил, что ВСУ продолжают удерживать Соледар и населенный пункт Соль. Различные источники заявляли, что войска уже находятся в окрестностях Соледара и Соли. Фактически наши войска отошли к западным рубежам и перешли к линии обороны за железнодорожной дорогой, частично за рекой Бахмутка. Линия обороны находится на господствующих высотах, с них наносят удары артиллерией. В Соледаре сейчас идет активное уничтожение оккупантов. В любом случае противник пытается протискиваться к трассе от Бахмута до Сиверска. Населенные пунктыЧервонополовка, Соль, Красна Гора – там враг пытается активно действовать, не считая потерь. Эта тактика человеческого вала, изменения в использовании артиллерии дали возможность врагу протиснуться через наши линии обороны. Ситуация остается сложной, враг пытается протискиваться дальше благодаря численности.

В Клищиевке ситуация неоднозначная. Враг пытается продвинуться там и в Соледаре. В Клищиевке несколько десятков домов. ЧВК Вагнера заявила о взятии, украинская сторона не подтвердила. Зайти в село не значит закрепиться. Думаю, там ситуация похожая. Все равно риски есть. От Клищиевки россияне будут двигаться на Часов Яр и Константиновку. Подход к еще одному пути обеспечения Бахмута. Генштаб должен сейчас найти силы и средства, чтобы минимизировать продвижение РФ. В таком случае, есть заключение, что Бахмут может оказаться в определенном окружении и тогда придется якобы отступать. Это из-за условно перекрытых путей обеспечения, но и других способов снабжения боеприпасами, поддержки в Бахмут. Это может свидетельствовать о том, что город будет держаться дальше. Потенциал защитников Бахмута остается высоким при достаточных резервах и поддержке артиллерии.

Соледар и Бахмут выполняют миссию максимального уничтожения врага. Генштаб оценивает тот баланс, когда нужно отходить и есть ли потребность в этом или линия обороны позволяет максимально наносить ущерб противнику.

РФ пытается отвести линию обороны от Донецка

Марьинка возле Донецка полностью разрушена. Где там линия фронта проходит – неизвестно, потому что города просто не существует. Враг переключился на окружение Авдеевки с нескольких направлений – Красногоровка, Водяное и Опытное. Но это давняя история, которая ни к чему толковому не приведет. Это попытка оттеснить линию обороны от Донецка и дальше будет попытка начать активные бои в зоне Угледара.

Луганщина: системного продвижения ВСУ нет

Сватово - Креминная. Динамика не изменилась, потому что ни у одной из сторон нет достаточно сил и средств, чтобы обеспечить изменение ситуации в свою пользу. Противник из России перебрасывает силы для пополнения своих подразделений за рубежом. Также перебрасываются подразделения, которые уничтожаются ВСУ. Какого-то системного продвижения в зоне Сватова не произошло. Есть бои за Подкуйчанск, где можно выйти на господствующие высоты и по ним обеспечить окружение Сватова сверху.

Ситуация с Креминной похожа. Есть попытки ВСУ максимально пробиться в нее. Сейчас сюда брошены подразделения мобилизованных осенью россиян. Насыщение всей линии фронта осенними мобилизованными становится заметным признаком. Это усложняет для нас реализацию наших задач по продавливанию линий обороны. Ситуация без изменений, хотя динамика там есть. Происходят и танковые бои.

Враг пытается контратаковать в районе Белогоровки, эти атаки постоянны. Это один из способов врага отвлечь внимание и усилия от линии Сватово - Креминная. Продвижению врага мешает рельеф, водные преграды. Удержание Белогоровки показательно, там также уничтожалась живая сила.

Россияне пытаются атаковать в Запорожской области, но сил на это нет

Динамика уничтожения складов россиян на Юге несколько снизилась. Либо боеприпасов у россиян не осталось, либо они их раздробили настолько, что мы ждем момента, пока они их соберут, чтобы рационально использовать средства поражения. Здесь враг пытался проводить атаки в направлении Орехова, Гуляйполя. Сил для наступательных операций у неприятеля нет. Я являюсь сторонником подхода, что они будут удерживать этот сухопутный коридор. О широкомасштабном наступлении говорить неуместно.

Итоги "Рамштайна": есть позитив на танки

800 бронированных машин частично закроют наш танковый вопрос. Рамштайн завершился довольно сложно с точки зрения танков. Количество новых БМП и БТР позволяет сформировать несколько бригад совершенно нового качества. Это очень положительный результат встречи.

Все бьются головой о стену относительно F-16, а оказывается они есть без дела в Нидерландах и можно их получить. Думаю, теперь украинское военно-политическое руководство должно довести этот проект и спросить, какое количество могут передать. И поставить решение на прагматичную основу.