Новый претендент на титул Фьюри бросил вызов Уайлдеру
Официальный претендент на титул чемпиона мира в сверхтяжелом весе по версии WBC американец Энди Руис вызвал на бой другого боксера из США – Деонтея Уайлдера
Об этом сообщает Bad Left Hook .
Энди Руис в ночь на 5 сентября в Лос-Анджелесе (США) победил единогласным решением судей кубинца Луиса Ортиса и стал официальным претендентом на титул WBC (Всемирного боксерского совета), которым владеет британец Тайсон Фьюри.
После поединка Энди Руис заявил, что хочет в следующем бою встретиться с бывшим чемпионом WBC Деонтеем Уайлдером.
"Думаю, что совершил в бою с Ортисом отличную работу. Это было довольно сложно, но у меня есть навыки, я контратаковал Луиса, доносил удары и заставил его упасть. Я хочу драться по три-четыре раза в год. Я готов, я голоден. Я снова хочу стать чемпионом. Мы с Уайлдером выступаем в одной организации. Давайте устроим этот бой", – сказал Руис.
Деонтей Уайлдер последний раз выходил на ринг в октябре 2021 года, когда второй раз подряд проиграл Тайсону Фьюри. 15 октября он вернется и проведет бой против Роберта Гелениуса из Финляндии.
Энди Руис является бывшим обладателем титулов WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации). Летом 2019 американец сенсационно нокаутировал Энтони Джошуа, однако британец отобрал у него пояса в реванше.
- 5 сентября Энди Руис победил Луиса Ортиса и стал официальным претендентом на титул чемпиона мира WBC в тяжелом весе.
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