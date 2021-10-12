Новый премьер Японии Кисида заявил о суверенитете страны над южными Курилами, которые находятся в составе РФ
Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил о намерении вернуть стране южные Курилы
Об этом сообщает Дождь.
Япония называет эти острова оккупированными Россией, а Россия не признает факт существования территориального спора.
"Мы должны решить этот вопрос (принадлежность южных Курил - Ред.), не оставляя его следующим поколениям. Правительство настроено на то, чтобы заключить мирный договор с Россией, решив проблему принадлежности этих островов", - сказал Кисида.
Оккупированной территорией Япония называет курильские острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группу островов Хабомаи. В 2019 году РФ заявила, что готова передать два острова - Шикотан и Хабомаи при условии, что Япония признает итоги Второй мировой войны и заключит мирный договор.
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