Новый премьер Японии Кисида заявил о суверенитете страны над южными Курилами, которые находятся в составе РФ

Об этом сообщает Дождь.

Япония называет эти острова оккупированными Россией, а Россия не признает факт существования территориального спора.

"Мы должны решить этот вопрос (принадлежность южных Курил - Ред.), не оставляя его следующим поколениям. Правительство настроено на то, чтобы заключить мирный договор с Россией, решив проблему принадлежности этих островов", - сказал Кисида.



Оккупированной территорией Япония называет курильские острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группу островов Хабомаи. В 2019 году РФ заявила, что готова передать два острова - Шикотан и Хабомаи при условии, что Япония признает итоги Второй мировой войны и заключит мирный договор.