Новый премьер Молдовы призвал к демилитаризации Приднестровья
Премьер-министр Молдовы Дорин Речан заявил, что непризнанное Приднестровье нужно демилитаризовать и вывести оттуда российские войска.
Об этом сообщает tv8.md.
Премьер Молдовы подчеркнул, что непризнанное Приднестровье должно быть "демилитаризовано путем эвакуации российских войск и демилитаризации местных жителей". После этого их нужно будет экономически и социально интегрировать.
"Мы должны добиться одной фундаментальной вещи - демилитаризации. После этого следует все остальное, и очень важна экономическая и социальная интеграция наших граждан, находящихся там, но на первом месте - демилитаризация. Это зависит от многих вещей, но в какой-то момент это будет решено" ", - сказал Речан.
Он добавил, что сейчас в Молдове идет гибридная война. По его словам, Москва пытается увлечь демократические процессы и изменить европейский курс страны. Поэтому Речан призвал граждан Молдовы не игнорировать "реальные угрозы эскалации либо военных, либо гибридных операций". Он подчеркнул, что надо откалибровать обороноспособность страны так, чтобы любому агрессору было тяжело напасть на них.
"Мы не можем делать вид, что опасности нереальны, что нам не нужно укреплять возможности для защиты страны. Мы объявили себя нейтральными, но если кто-то попытается напасть на нас, что мы будем делать, брать сумки и бежать? Безответственно игнорировать опасности и вводить общество в заблуждение по поводу того, что этих опасностей не существует", - подчеркнул Речан.
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