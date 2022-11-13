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Новый премьер Британии Сунак пообещал бросить вызов режиму Путина на саммите G20

13 ноября, 2022 воскресенье
13:29
Мир

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал на саммите "Большой двадцатки" бросить вызов режиму Владимира Путина

Об этом сообщает The Daily Telegraph .

По словам Сунака, Россия своей агрессией против Украины погрузила мировую экономику в хаос и проявила пренебрежение международным правом.

"Война Путина вызвала разорение во всем мире, уничтожая жизнь и погружая международную экономику в хаос. Этот саммит G20 не будет обычным делом. Мы бросим вызов режиму Путина и разоблачим их презрение к тому типу международного сотрудничества и уважению к суверенитету, которые представляют форумы G20" , – сказал Сунак.

Он добавил, что в отличие от РФ, союзники и Британии будут работать над решением мировых проблем.

Саммит "Большой двадцатки" состоится 15-16 ноября в Индонезии.

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Владимир Путин
Индонезия
война с Россией
саммит G20
Великобритания
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