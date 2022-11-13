Новый премьер Британии Сунак пообещал бросить вызов режиму Путина на саммите G20
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал на саммите "Большой двадцатки" бросить вызов режиму Владимира Путина
Об этом сообщает The Daily Telegraph .
По словам Сунака, Россия своей агрессией против Украины погрузила мировую экономику в хаос и проявила пренебрежение международным правом.
"Война Путина вызвала разорение во всем мире, уничтожая жизнь и погружая международную экономику в хаос. Этот саммит G20 не будет обычным делом. Мы бросим вызов режиму Путина и разоблачим их презрение к тому типу международного сотрудничества и уважению к суверенитету, которые представляют форумы G20" , – сказал Сунак.
Он добавил, что в отличие от РФ, союзники и Британии будут работать над решением мировых проблем.
Саммит "Большой двадцатки" состоится 15-16 ноября в Индонезии.
- 10 ноября стало известно, что Владимир Путин не посетит саммит G20 , а российскую делегацию на Бали возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров.
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