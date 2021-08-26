Новый представитель Украины при ЕС озвучил приоритеты в работе
Новый представитель Украины при ЕС и Европейском сообществе по атомной энергии Всеволод Ченцов рассказал об основных задачах на посту
Об этом он сказал в комментарии Укринформу.
"Рассматриваю это назначение как проявление высокого доверия, которое надеюсь оправдать", - подчеркнул он.
По его словам, нужно приобщаться к подготовке к очередному саммиту Украина-ЕС, который состоится в Киеве 12 октября.
"Среди своих основных задач я вижу обеспечение глубокого понимания украинских реалий, наших потребностей, логики наших действий. И, соответственно, понимание в Украине возможностей ЕС, динамики процессов. Это, на мой взгляд, является важным для определения приоритетов и избежания сверхожиданий и разочарований. В то же время надо продолжать стратегический диалог о будущем отношений Украины с ЕС. Ни у кого не должно быть сомнений относительно права Украины быть членом ЕС. В этом контексте приоритетной среднесрочной задачей будет адаптация к требованиям настоящего Соглашения об ассоциации ", - отметил он.
- 25 августа Зеленский назначил Ченцова представителем Украины при Европейском Союзе и Европейском Сообществе по атомной энергии.
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