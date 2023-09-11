Новый посол Великобритании начал работу в Украине
В понедельник, 11 сентября, новый посол Великобритании Мартин Харрис начал работу в Украине и вручил копии верительных грамот в Министерстве иностранных дел
Об этом объявило посольство Соединенного Королевства.
"Новоназначенный посол Мартин Харрис передал копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел Украины Евгению Перебийнису", - говорится в заявлении.
Что известно о Мартине Харрисе
Мартин Харрис – дипломат, в 2003 году работал в Киеве как генеральный консул и заместитель главы Миссии Великобритании. В 2008 году вернулся в Лондон советником по Афганистану, Пакистану, России и другим республикам бывшего Советского Союза при кабинете министров.
С 2010 по 2014 гг. – посол Ее Величества в Бухаресте. С апреля 2014-го вступил в должность министра и заместителя главы Миссии Великобритании в Москве.
Последние пять лет Харрис возглавлял директорат по делам Восточной Европы и Центральной Азии в МИДе Британии.
Госпожа посол Королевства Мелинда Симмонс 1 сентября завершила четырехлетнюю дипломатическую миссию в Украине.
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