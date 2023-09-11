Новый посол Великобритании начал работу в Украине

Об этом объявило посольство Соединенного Королевства.

"Новоназначенный посол Мартин Харрис передал копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел Украины Евгению Перебийнису", - говорится в заявлении.

Мартин Харрис – дипломат, в 2003 году работал в Киеве как генеральный консул и заместитель главы Миссии Великобритании. В 2008 году вернулся в Лондон советником по Афганистану, Пакистану, России и другим республикам бывшего Советского Союза при кабинете министров.

С 2010 по 2014 гг. – посол Ее Величества в Бухаресте. С апреля 2014-го вступил в должность министра и заместителя главы Миссии Великобритании в Москве.

Последние пять лет Харрис возглавлял директорат по делам Восточной Европы и Центральной Азии в МИДе Британии.