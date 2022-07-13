Новый посол Украины в Польше вручил верительные грамоты Дуде

Об этом сообщило посольство Украины в Польше в твиттере.

Известно, что Василий Зварыч прибыл в Варшаву, чтобы начать исполнять свои обязанности в середине июня.

Он был назначен послом в начале февраля 2022 года.

До этого Василий Зварыч занимал должность директора второго территориального департамента МИД Украины, являлся заместителем директора департамента информационной политики министерства иностранных дел, а также был советником-посланником посольства Украины в Польше.

Андрей Дещица, которого Василий Зварыч заменил в должности, работал послом в Польше с 2014 года.

13 июля в Кракове напротив посольства РФ открыли сквер "Свободной Украины". К торжеству присоединились депутаты Сейма и Сената Республики Польша, ректоры и профессора польских вузов, а также представители украинских фондов и национальных общественных организаций, жители королевского города.

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