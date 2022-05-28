Новый посол США в Украине получила рабочую визу
Новый посол США в Украине Бриджит Бринк получила визу для работы в Украине
Об этом сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова в Facebook.
"Большое удовольствие выдать визу и встретиться с коллегой - новым послом США в Украине Бриджит Бринк. В Украине всегда были самые лучшие руководители американского дипломатического представительства. Очень жду активной совместной работы", - написала она.
- 19 мая Сенат США утвердил Бриджит Бринк в должности посла в Украине. Ее кандидатуру предложил Джо Байден.
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