Новый посол Израиля прибыл в Украину
Нового посла государства Израиль Михаила Бродского в воскресенье, 8 августа 2021 года, встретили в Киеве
Об этом передает Еспресо.TV .
"Сегодня дипломаты из посольства Израиля в Украине встретились с нашим новым послом Михаилом Бродским", - говорится в сообщении посольства Израиля в Украине.
Отмечается, что дипломаты поделились с ним настоящими украинскими традициями и выразили надежду на дальнейшее эффективное сотрудничество.
Справка
Михаил Бродский родился в 1972 году в Санкт-Петербурге.
В 1990 году вместе с семьей переехал в Израиль.
Получил степень бакалавра политических наук и степень магистра дипломатии и национальной безопасности в Тель-Авивском университете.
Дипломатическую карьеру начал в 2002 году.
В 2003-2008 годах работал пресс-атташе посольства Израиля в Москве и политическим атташе посольства Израиля в Москве с 2006 по 2008 годы. В 2009-2013 занимал должность директора по связям с общественностью посольства Израиля в Лондоне. С 2015-го по 2018 год работал послом Израиля в Казахстане.
- Напомним, Бродского назначили послом в Украине в июне. Его кандидатуру согласовали в ноябре прошлого года.
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