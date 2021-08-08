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Новый посол Израиля прибыл в Украину

8 августа, 2021 воскресенье
21:22
Общество

Нового посла государства Израиль Михаила Бродского в воскресенье, 8 августа 2021 года, встретили в Киеве

Об этом передает Еспресо.TV .

"Сегодня дипломаты из посольства Израиля в Украине встретились с нашим новым послом Михаилом Бродским", - говорится в сообщении посольства Израиля в Украине.







Отмечается, что дипломаты поделились с ним настоящими украинскими традициями и выразили надежду на дальнейшее эффективное сотрудничество.

Справка

Михаил Бродский родился в 1972 году в Санкт-Петербурге.

В 1990 году вместе с семьей переехал в Израиль.

Получил степень бакалавра политических наук и степень магистра дипломатии и национальной безопасности в Тель-Авивском университете.

Дипломатическую карьеру начал в 2002 году.

В 2003-2008 годах работал пресс-атташе посольства Израиля в Москве и политическим атташе посольства Израиля в Москве с 2006 по 2008 годы. В 2009-2013 занимал должность директора по связям с общественностью посольства Израиля в Лондоне. С 2015-го по 2018 год работал послом Израиля в Казахстане.

  • Напомним, Бродского назначили послом в Украине в июне. Его кандидатуру согласовали в ноябре прошлого года.
Израиль
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