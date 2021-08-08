Новый посол Израиля прибыл в Украину

Об этом передает Еспресо.TV .



"Сегодня дипломаты из посольства Израиля в Украине встретились с нашим новым послом Михаилом Бродским", - говорится в сообщении посольства Израиля в Украине.















Отмечается, что дипломаты поделились с ним настоящими украинскими традициями и выразили надежду на дальнейшее эффективное сотрудничество.



Справка



Михаил Бродский родился в 1972 году в Санкт-Петербурге.



В 1990 году вместе с семьей переехал в Израиль.



Получил степень бакалавра политических наук и степень магистра дипломатии и национальной безопасности в Тель-Авивском университете.



Дипломатическую карьеру начал в 2002 году.



В 2003-2008 годах работал пресс-атташе посольства Израиля в Москве и политическим атташе посольства Израиля в Москве с 2006 по 2008 годы. В 2009-2013 занимал должность директора по связям с общественностью посольства Израиля в Лондоне. С 2015-го по 2018 год работал послом Израиля в Казахстане.

Напомним, Бродского назначили послом в Украине в июне. Его кандидатуру согласовали в ноябре прошлого года.