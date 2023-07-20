Новый посол Германии Мартин Егер начал работу в Украине
Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Перебийнис в четверг, 20 июля, принял копии верительных грамот у нового посла Германии в Украине Мартина Егера
Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины.
Перебийнис проинформировал дипломата об актуальной ситуации в Украине в условиях противодействия российской агрессии, отметив важность полученной масштабной помощи со стороны Германии.
Со своей стороны, Эгер заверил в неизменной поддержке Германией суверенитета и территориальной целостности Украины, а также отметил готовность немецкого правительства и дальше усиливать военную, экономическую и гуманитарную помощь Украине.
Эгер заменит на должности Анку Фельдгузен, работавшую в Киеве с 2019 года.
До должности в Киеве Эгер работал послом в Ираке.
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