Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Начинается моя миссия назначенного посла в Украине. Осознаю предоставленный мне шанс выполнять эту деликатную миссию в стране, которая противостоит российской агрессии таким образом, что это вызывает уважение и большую сопровождающую ее ответственность", - написал Вейсьер.

В то же время, бывший посол Франции в Украине Этьен де Понсен пожелал своему преемнику успеха во время работы на протяжении своей каденции.

"Дорогой Гаэль Вейсьер, искренне желаю успеха в исполнении твоей благородной, увлекательно и крайне важной миссии во главе посольства Франции в Украине. Эстафетная палочка солидарности и дружбы Франции и Украины передана, и теперь она находится в твоих надежных руках", - отметил он.