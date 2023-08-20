Новый посол Франции Вейсьер прибыл в Украину
В субботу, 19 августа, в Украину прибыл новый посол Франции Гаэль Вейсьер. Он заявил о начале своей миссии и назвал ее "деликатной"
Об этом он написал на своей странице в Twitter.
"Начинается моя миссия назначенного посла в Украине. Осознаю предоставленный мне шанс выполнять эту деликатную миссию в стране, которая противостоит российской агрессии таким образом, что это вызывает уважение и большую сопровождающую ее ответственность", - написал Вейсьер.
В то же время, бывший посол Франции в Украине Этьен де Понсен пожелал своему преемнику успеха во время работы на протяжении своей каденции.
"Дорогой Гаэль Вейсьер, искренне желаю успеха в исполнении твоей благородной, увлекательно и крайне важной миссии во главе посольства Франции в Украине. Эстафетная палочка солидарности и дружбы Франции и Украины передана, и теперь она находится в твоих надежных руках", - отметил он.
- В апреле 2022 года посольство Франции в Украине после семи недель во Львове возобновило работу в столице.
- 2 июля 2023 года посол Франции в Украине Этьен де Понсен объявил о завершении своей дипломатической миссии этим летом.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.4
Покупка 37.4Продажа 38.21
-
EUR
Покупка 40.95Продажа 41.97
- Актуальное
- Важное