Новый подвид штамма COVID-19: в шести областях зафиксировали 10 случаев заболевания
В шести украинских областях зафиксировали новый подвид штамма коронавируса "Омикрон" - "Эрис": сейчас известно о десяти заболевших
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
"Эрис" - это вариант штамма коронавируса SARS-CoV-2 "Омикрон", вызывающий заболевание COVID-19. В настоящее время на территории Украины циркулирует около 14 различных штаммов вируса вокруг "Омикрона". В каждой области специалисты центров контроля и профилактики болезней отбирают образцы, чтобы исследовать штаммы и изучать возникающие мутации. Секвенирование позволяет отслеживать имеющиеся штаммы и характер возникающих мутаций - для принятия оперативных мер в случае увеличения случаев заболеваемости осенью и зимой", - говорится в сообщении.
Отмечается, что новый подвид штамма был зафиксирован в Днепропетровской, Закарпатской, Сумской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областях.
Симптомы "Эрика" не отличаются от других штаммов коронавируса. Среди них боль в горле, насморк, одышка, ломота в теле, головная боль, лихорадка.
"Специфическое отличие "Эриса" - это дополнительная мутация шипового белка, который скорее поражает ослабленный иммунитет. Однако, по оценкам ВОЗ, глобальный риск для общественного здоровья населения данного штамма оценивается как низкий", - пояснили в ведомстве.
В Минздраве добавили, что в общей сложности со 2 по 8 октября зафиксировали 5 186 случаев заболевания COVID-19, из них 18 - летальных. И напомнили, что для защиты от заболевания или тяжелого протекания наковы нужно вакцинироваться.
- Ранее министерство здравоохранения утвердило рекомендации по определению приоритетных групп для вакцинации против COVID-19 и получению бустерных доз в 2023-2024 годах.
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