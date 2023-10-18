Новый подвид штамма COVID-19: в шести областях зафиксировали 10 случаев заболевания

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

"Эрис" - это вариант штамма коронавируса SARS-CoV-2 "Омикрон", вызывающий заболевание COVID-19. В настоящее время на территории Украины циркулирует около 14 различных штаммов вируса вокруг "Омикрона". В каждой области специалисты центров контроля и профилактики болезней отбирают образцы, чтобы исследовать штаммы и изучать возникающие мутации. Секвенирование позволяет отслеживать имеющиеся штаммы и характер возникающих мутаций - для принятия оперативных мер в случае увеличения случаев заболеваемости осенью и зимой", - говорится в сообщении.

Отмечается, что новый подвид штамма был зафиксирован в Днепропетровской, Закарпатской, Сумской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областях.

Симптомы "Эрика" не отличаются от других штаммов коронавируса. Среди них боль в горле, насморк, одышка, ломота в теле, головная боль, лихорадка.

"Специфическое отличие "Эриса" - это дополнительная мутация шипового белка, который скорее поражает ослабленный иммунитет. Однако, по оценкам ВОЗ, глобальный риск для общественного здоровья населения данного штамма оценивается как низкий", - пояснили в ведомстве.

В Минздраве добавили, что в общей сложности со 2 по 8 октября зафиксировали 5 186 случаев заболевания COVID-19, из них 18 - летальных. И напомнили, что для защиты от заболевания или тяжелого протекания наковы нужно вакцинироваться.