Арсений Яценюк назвал предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС "огромным геополитическим смещением": "Это чрезвычайно важное геополитическое решение, которое сделает Украину и Европу лучше, сильнее и безопаснее".

В то же время, подчеркнул он, это должно стать основой будущего плана восстановления Украины.

"Главный вопрос – как спасти Украину, спасти нашу нацию. Без сомнения, Путин хочет уничтожить Украину и уничтожить всю украинскую нацию. Он – фашист, он – нацист, он – военный преступник. И на этом историческом этапе времени нет никакого другого пути, кроме как как помочь Украине", - подчеркнул глава КБФ.

Для восстановления украинской экономики, подчеркнул Арсений Яценюк, должен быть разработан новый беспрецедентный план, традиционно называемый новым "планом Маршалла".

"Это должны быть совместные усилия свободного мира, чтобы спасти Украину", - подчеркнул он.

"Но самый важный вопрос сегодня - как завершить эту войну. И здесь большая разница между тем, чтобы завершить войну, и тем, чтобы победить. Мы должны победить в этой войне. Для того чтобы защитить Украину и каждую страну свободного мира. Другого пути нет . Мы победим", - сказал Арсений Яценюк.