Новый парламент Болгарии готовится предоставить Украине оружие, - экс-министр обороны Велизар Шаламанов

Об этом в интервью "Главкому" рассказал бывший министр обороны Болгарии Велизар Шаламанов, выразивший уверенность, что другие партии нового парламента Болгарии поддержат это предложение.

"Могу с уверенностью сказать, что "Демократическая Болгария" внесет такое предложение, которое, что бы ни говорили местные пророссийские силы, полностью отвечает интересам нашей страны. До этого мы имеем от партии "Продолжаем изменения" публичное заверение, что она поддержит такое решение. Также велика вероятность того, что оно будет поддержано и со стороны ГЕРБ – самой многочисленной депутатской группы в парламенте. А это говорит о том, что голосование за предложение "Демократической Болгарии", скорее всего, будет успешным", – сказал он.

Также экс-министр подчеркнул, что при этом более важен механизм контроля за исполнением решения парламента о предоставлении оружия Украине, поскольку, по его мнению, очень велика вероятность, что временное правительство всеми силами его будет саботировать.

"Дело в том, что решение парламента не будет настолько конкретным, что в нем будет говориться, например: "Передайте Украине 100 танков, 200 гаубиц и 500 тонн боеприпасов". Учитывая это, временное правительство может просто задерживать исполнение решения, может говорить, что нет подходящей техники для передачи, что это вооружение крайне необходимо для болгарской национальной безопасности и т. д. Хотя на самом деле вооружение, которое может быть передано Украине, есть в достатке, после обещания ремонтировать украинскую технику в Болгарии уже прошло достаточно времени, но до сих пор для этого здесь так и не было создано никаких условий", – объяснил Шаламанов.

Для того чтобы вышеуказанные варианты саботажа предоставления Украине помощи не реализовались, проевроатлантическим силам в болгарском парламенте, по мнению Шаламанова, необходимо сделать три важных шага.

"Во-первых, создать механизм контроля, то есть временную парламентскую комиссию. Постоянные комиссии могут быть созданы еще не скоро, а передавать оружие и контролировать этот процесс нужно уже сегодня. Без соответствующей комиссии такой контроль невозможен. Парламент не может ежедневно вызывать министра обороны и спрашивать его о том, как выполняется его решение. Подобные временные комиссии мы уже видели в предыдущих "кратковременных" парламентах, которые были созданы по разным поводам и работали достаточно эффективно. Во-вторых, необходимо, чтобы решение о передаче оружия Украине включало и указание правительства немедленно начать переговоры с союзниками о замене техники, это необходимо для того, чтобы не разрешить правительству использовать аргументы типа "мы не можем оставить болгарскую армию без оружия". И, в-третьих, после принятия парламентом решения и его исполнения необходимо немедленно принять еще одно – по программе перевооружения болгарской армии, которая задерживается уже более чем на один год, поскольку мы не можем мы рассчитывать только на заменную технику от союзников. Российская пятая колонна здесь будет максимально препятствовать тому, чтобы Болгария поставляла Украине оружие и аргументировала свои действия тем, что болгарская армия лишается возможности выполнять свои конституционные обязанности. И именно решением парламента о перевооружении нашей армии и развитии сил союзников на болгарской территории можно будет преодолеть эти препятствия", – сказал экс-министр обороны Болгарии.

Шаламанов также отметил, что у президента Румена Радева, который имеет определенные симпатии к России, есть определенные возможности, чтобы препятствовать выполнению решения парламента о помощи Украине.

"У него, по большому счету, для этого есть две возможности. Первая – работать через фактически подконтрольное ему временное правительство. Но, когда есть парламент, временное правительство становится подконтрольным парламенту и уже не может быть управляемым президентом. Вторая – президентское вето. Однако, если он его наложит, предложение о военной помощи Украине вернется обратно в парламент, где в течение 24 часов будет снова поддержано. После этого президент уже не сможет использовать свое вето", – сказал он.

Экс-министр также высказал предположения о том, почему президент так противится оказанию военной помощи Украине и поддержке ее ускоренной интеграции в НАТО.

"Я считаю, что он, во-первых, убежден в том, что в Болгарии большинство людей не желают, чтобы Болгария оказывала военную помощь Украине. И эти люди – это его основной электорат. Хотя должен сказать, что таковы его убеждения, на самом деле – обманчивы. Во-вторых, нельзя исключать наличие определенных зависимостей, определяющих его позицию. И наконец – его личные мировоззренческие ошибки и непонимание реальной ситуации вокруг российско-украинской войны", – рассказал Шаламанов.

Напомним, в конце сентября исполняющий обязанности министра обороны Болгарии Димитар Стоянов заявил, что Болгария не будет поставлять Украине тяжелое вооружение, несмотря на просьбы Киева.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb