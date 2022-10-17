English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Новый парламент Болгарии готовится предоставить Украине оружие, - экс-министр обороны Велизар Шаламанов

Новый парламент Болгарии готовится предоставить Украине оружие, - экс-министр обороны Велизар Шаламанов

17 октября, 2022 понедельник
16:33
Мир

На первой сессии новоизбранного парламента Болгарии, которая состоится 19 октября, проевропейская коалиция "Демократическая Болгария" планирует внести предложение о предоставлении военной помощи Украине

Об этом в интервью "Главкому" рассказал бывший министр обороны Болгарии Велизар Шаламанов, выразивший уверенность, что другие партии нового парламента Болгарии поддержат это предложение.

"Могу с уверенностью сказать, что "Демократическая Болгария" внесет такое предложение, которое, что бы ни говорили местные пророссийские силы, полностью отвечает интересам нашей страны. До этого мы имеем от партии "Продолжаем изменения" публичное заверение, что она поддержит такое решение. Также велика вероятность того, что оно будет поддержано и со стороны ГЕРБ – самой многочисленной депутатской группы в парламенте. А это говорит о том, что голосование за предложение "Демократической Болгарии", скорее всего, будет успешным", – сказал он.

Также экс-министр подчеркнул, что при этом более важен механизм контроля за исполнением решения парламента о предоставлении оружия Украине, поскольку, по его мнению, очень велика вероятность, что временное правительство всеми силами его будет саботировать.

"Дело в том, что решение парламента не будет настолько конкретным, что в нем будет говориться, например: "Передайте Украине 100 танков, 200 гаубиц и 500 тонн боеприпасов". Учитывая это, временное правительство может просто задерживать исполнение решения, может говорить, что нет подходящей техники для передачи, что это вооружение крайне необходимо для болгарской национальной безопасности и т. д. Хотя на самом деле вооружение, которое может быть передано Украине, есть в достатке, после обещания ремонтировать украинскую технику в Болгарии уже прошло достаточно времени, но до сих пор для этого здесь так и не было создано никаких условий", – объяснил Шаламанов.

Для того чтобы вышеуказанные варианты саботажа предоставления Украине помощи не реализовались, проевроатлантическим силам в болгарском парламенте, по мнению Шаламанова, необходимо сделать три важных шага.

"Во-первых, создать механизм контроля, то есть временную парламентскую комиссию. Постоянные комиссии могут быть созданы еще не скоро, а передавать оружие и контролировать этот процесс нужно уже сегодня. Без соответствующей комиссии такой контроль невозможен. Парламент не может ежедневно вызывать министра обороны и спрашивать его о том, как выполняется его решение. Подобные временные комиссии мы уже видели в предыдущих "кратковременных" парламентах, которые были созданы по разным поводам и работали достаточно эффективно. Во-вторых, необходимо, чтобы решение о передаче оружия Украине включало и указание правительства немедленно начать переговоры с союзниками о замене техники, это необходимо для того, чтобы не разрешить правительству использовать аргументы типа "мы не можем оставить болгарскую армию без оружия". И, в-третьих, после принятия парламентом решения и его исполнения необходимо немедленно принять еще одно – по программе перевооружения болгарской армии, которая задерживается уже более чем на один год, поскольку мы не можем мы рассчитывать только на заменную технику от союзников. Российская пятая колонна здесь будет максимально препятствовать тому, чтобы Болгария поставляла Украине оружие и аргументировала свои действия тем, что болгарская армия лишается возможности выполнять свои конституционные обязанности. И именно решением парламента о перевооружении нашей армии и развитии сил союзников на болгарской территории можно будет преодолеть эти препятствия", – сказал экс-министр обороны Болгарии.

Шаламанов также отметил, что у президента Румена Радева, который имеет определенные симпатии к России, есть определенные возможности, чтобы препятствовать выполнению решения парламента о помощи Украине.

"У него, по большому счету, для этого есть две возможности. Первая – работать через фактически подконтрольное ему временное правительство. Но, когда есть парламент, временное правительство становится подконтрольным парламенту и уже не может быть управляемым президентом. Вторая – президентское вето. Однако, если он его наложит, предложение о военной помощи Украине вернется обратно в парламент, где в течение 24 часов будет снова поддержано. После этого президент уже не сможет использовать свое вето", – сказал он.

Экс-министр также высказал предположения о том, почему президент так противится оказанию военной помощи Украине и поддержке ее ускоренной интеграции в НАТО.

"Я считаю, что он, во-первых, убежден в том, что в Болгарии большинство людей не желают, чтобы Болгария оказывала военную помощь Украине. И эти люди – это его основной электорат. Хотя должен сказать, что таковы его убеждения, на самом деле – обманчивы. Во-вторых, нельзя исключать наличие определенных зависимостей, определяющих его позицию. И наконец – его личные мировоззренческие ошибки и непонимание реальной ситуации вокруг российско-украинской войны", – рассказал Шаламанов.

  • Напомним, в конце сентября исполняющий обязанности министра обороны Болгарии Димитар Стоянов заявил, что Болгария не будет поставлять Украине тяжелое вооружение, несмотря на просьбы Киева.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
война с Россией
оружие для Украины
Читайте также:
Агія Загребельська
Автор Агия Загребельская
16 октября, 2022 воскресенье
Не хотели обидеть Си. Теперь не хотим оскорбить Хаменеи
Ліз Трасс
16 октября, 2022 воскресенье
В Британии консерваторы рассмотрят вопрос о возможной отставке Трасс с должности премьера, - The Guardian
путін путлер
16 октября, 2022 воскресенье
В Кремле понимают, что война проиграна. У Путина остался один аргумент – ядерное оружие, – офицер ВСУ Лапин
Киев
+14°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 40.04
    Покупка 40.04
    Продажа 40.82
  • EUR
    Покупка 38.36
    Продажа 39.44
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, понедельник
17 октября
18:11
Эксклюзив
Более лживых дипломатов, чем иранские, я не видел за свою карьеру, - Огрызко
18:06
Жизнь в бомбоубежищах, потеря родных и вера в ВСУ: продюсер рассказал о песнях, которые подали на нацотбор Евровидение
17:47
Из-за нехватки рабочей силы Германия может потерять 85 млрд евро
17:40
Доцента столичного вуза оштрафовали за преподавание на негосударственном языке
17:28
Кислица к миссии Ирана в ООН: "Почему ваше правительство убивает мирных жителей Киева?"
17:22
Эксклюзив
ВАКС
После указа президента о конфиксации российских активов должно быть представление Минюста в ВАКС, - нардеп Подласа
17:17
Один из создателей "Игры престолов" снимет новый сериал
17:16
Венгрия не поддержала создание тренировочной миссии ЕС для ВСУ, но не будет препятствовать ее запуску, - Сийярто
17:14
Враг собирает данные: Минобороны призывает не распространять фото сбитых дронов оккупанта
17:09
В Польше ожидают прибытия до 800 тыс. беженцев из Украины этой зимой
16:53
В Черниговской области пограничники приземлили дрон со взрывным устройством
16:37
Обновлено
В Минреинтеграции рассказали, как украинцам уберечься от боевых беспилотников
16:35
"Евровидение 2023": первая страна уже объявила своего участника, который уедет в Ливерпуль
16:30
Связанные с Ермаком фирмы получили деньги, выделенные Госкино на кинопроизводство - расследование
16:30
Обнаруживать самовольное строительство обяжут местные власти, - нардеп Шуляк
16:15
OPINION
Возвращение в авторитарный ад
16:11
Немецкие спецслужбы заявили, что Путин нападением на Украину объявил войну Западу
16:11
НБУ выпустил памятную монету в честь украинской оперной певицы Соломии Крушельницкой
16:06
Эксклюзив
КМДА
В Киеве развернут пункты обогрева и электроснабжения
16:06
Эксклюзив
Любой конфликт в мире, где Запад оппонирует, Иран рассматривает как окно возможностей, но у него есть противоречия и с Россией, - политолог Кулик
16:02
"Мой враг - мерзость": Коля Серга ответил эмоциональным стихом на утренние обстрелы
15:58
Обновлено
В Киеве россияне попали в жилой дом: количество погибших выросло до четырех
15:56
Россия перебрасывает в Беларусь 170 танков и 200 бронетранспортеров, - минобороны страны
15:49
Эксклюзив
В скором времени Херсон будет оцеплен украинскими войсками, - офицер Движения Сопротивления "Свободная Украина" Воля
15:43
РФ обстреляла теплоэлектростанцию ДТЭК, ранены три человека
15:41
Эксклюзив
Терминалы Starlik очень важны для работы критической инфраструктуры Украины, - эксперт по кибербезопасности Корсун
15:39
"Распространяют террор и смерть": Резников призвал мир объединиться против России и Ирана
15:19
Эксклюзив
Украина должна ставить ультиматумы по Оленовке России, а не международным организациям, - Розенко
15:17
Binance объявила о запуске первого индекса, который отслеживает эффективность крупнейших криптовалют.
15:12
"На фото - мой дом": украинский телеведущий Гордеев показал, как в его дом попал дрон
15:10
Укргазбанк выступил партнером по запуску бесконтактной оплаты в наземном транспорте
15:09
Саломе Зурабишвили
В Грузии могут пересмотреть безвизовый режим из РФ из-за наплыва россиян
15:05
Эксклюзив
Антимонопольный комитет должен начать расследование необоснованного подорожания яиц и спекуляций в текущей ситуации, - экономист Несходовский
15:03
"Если бы не мы, то не работали бы светофоры и были утрачены государственные секреты": СБУ о деятельности киберфронта
14:58
Эксклюзив
Путин потерял авторитет в азиатских странах, - эксперт-международник Данилов
14:53
Беларуские пограничники понимают, что Украина готовит не нападение, а защиту своей границы, - МВД
14:51
Обновлено
На Виннитчине прозвучали несколько взрывов
14:47
Кулеба из бомбоубежища призвал ЕС ввести против Ирана санкции за поставку РФ беспилотников
14:32
В деоккупированном Лимане эксгумированы 35 военных и 152 гражданских: на многих телах – признаки насильственной смерти
14:28
Обстрелы подстанций: в Энергоатоме объяснили новую тактику российского ядерного шантажа
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV