Новый пакет вооружения от Германии: 10 Leopard 1 и радиолокационная система RML-4D
Немецкое правительство в среду отчиталось о предоставлении очередного пакета военной помощи Украине, в частности танков Leopard 1A5 и радиолокационной системы воздушного наблюдения TRML-4D
Об этом сообщает Правительство Германии.
Согласно обновлению перечня военной помощи Германии Украине, за последнюю неделю было передано 10 основных боевых танков Leopard 1A5 в дополнение к еще 10 ранее и еще одну РЛС воздушного наблюдения TRML-4D до двух уже имеющихся.
TRML-4D использует новейшую радиолокационную технологию AESA, способную выявлять, отслеживать и классифицировать различные типы воздушных целей, сосредотачиваясь на малых, быстрых и низколетающих и/или маневрирующих крылатых ракетах и самолетах, а также зависающих в воздухе вертолетах.
Также Германия предоставила Украине 16 разведывательных беспилотников Vector, теперь их количество составляет 104, четыре седельных тягача 8x8 HX81 и четыре полуприцепа; более 13 миллионов патронов в огнестрельное оружие и полевой госпиталь.
Напомним, на прошлой неделе Германия объявила о передаче Украине нового пакета военной помощи, в который, в частности, вошли ракеты для ЗРК Patriot.
Помощь Германии Украине
Страна с начала полномасштабной войны оказывает Украине военную помощь. В частности, украинские бойцы получают германскую бронетехнику, в том числе танки Leopard 2 и БМП Marder. Новое вооружение от Германии поступает в Украину фактически каждую неделю.
Так, 24 марта Германия передала Украине пулеметы, инженерные машины и антидроновые системы.
Уже в апреле страна направила в Украину очередной пакет военной помощи, в который вошли грузовики, разведывательные дроны и боеприпасы.
14 мая Германия объявила о новом пакете помощи Украине на 2,7 млрд евро, в который вошли 4 зенитных ракетных комплекса IRIS-T-SLM, 30 танков Leopard и 20 БМП Marder. А 23 мая страна передала радар для ПВО TRML-4D, разведывательных беспилотников Vector и прочее.
13 июля Германия передала Украине зенитки Gepard и станции управления огнем для IRIS-T.
21 июля Германия объявила новый пакет военной помощи Украине, в который вошли танки Leopard, а также пулеметы, артиллерийские снаряды и другое необходимое вооружение.
29 июля Германия сообщила о новой партии военной помощи для Украины, которая, в частности, включает в себя зенитные самоходные установки Gepard и боеприпасы к ним.
17 августа Украина получила очередной пакет военной помощи Германии, в который вошли пусковые установки ЗРК IRIS-T.
24 августа Германия объявила о передаче Украине в том числе ракет для ЗР К Patriot, 10 систем обнаружения дронов, 40 разведывательных беспилотников RQ-35 HEIDRUN, 16 грузовиков Zetros, 510 000 патронов к огнестрельному оружию.
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