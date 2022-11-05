Новый пакет военной помощи Украине – сигнал США, что компромиссов с РФ не будет, - Климкин
Эксглава МИД Павел Климкин назвал новую военную помощь от США комбинацией того, что нужно для защиты и наступления, и сигналом, что компромиссов с Россией не будет
Об этом дипломат заявил в эфире Эспрессо.
Он отметил, что Украина хотела бы еще более сильной эмоциональной, военной и политической поддержки от США, в частности, американских танков и дронов с гораздо большим радиусом действия. Однако новый пакет помощи серьезен и содержит танки, БТР, беспилотники, поражающие российскую бронетехнику.
"Это комбинация того, что нам нужно для защиты и атаки, наступательных операций. И я считаю, что это очень четкий намек, американский сигнал, что никаких попыток договориться с РФ 50 на 50, 40 на 60, не будет, и что у России нужно признать, что она проиграла", — подчеркнул Павел Климкин.
- 4 ноября Соединенные Штаты объявили о новом пакете военной помощи Украине на $400 миллионов, который будет включать не менее 45 танков Т-72. Министр обороны Алексей Резников назвал его инвестицией в безопасный XXI век.
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