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Новый пакет военной помощи Украине – сигнал США, что компромиссов с РФ не будет, - Климкин

5 ноября, 2022 суббота
22:44
война с Россией Павел Климкин

Эксглава МИД Павел Климкин назвал новую военную помощь от США комбинацией того, что нужно для защиты и наступления, и сигналом, что компромиссов с Россией не будет

Об этом дипломат заявил в эфире Эспрессо.

Он отметил, что Украина хотела бы еще более сильной эмоциональной, военной и политической поддержки от США, в частности, американских танков и дронов с гораздо большим радиусом действия. Однако новый пакет помощи серьезен и содержит танки, БТР, беспилотники, поражающие российскую бронетехнику.

"Это комбинация того, что нам нужно для защиты и атаки, наступательных операций. И я считаю, что это очень четкий намек, американский сигнал, что никаких попыток договориться с РФ 50 на 50, 40 на 60, не будет, и что у России нужно признать, что она проиграла", — подчеркнул Павел Климкин.

  • 4 ноября Соединенные Штаты объявили о новом пакете военной помощи Украине на $400 миллионов, который будет включать не менее 45 танков Т-72. Министр обороны Алексей Резников назвал его инвестицией в безопасный XXI век.

 

Павел Климкин
США
оружие для Украины
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