Об этом дипломат заявил в эфире Эспрессо.

Он отметил, что Украина хотела бы еще более сильной эмоциональной, военной и политической поддержки от США, в частности, американских танков и дронов с гораздо большим радиусом действия. Однако новый пакет помощи серьезен и содержит танки, БТР, беспилотники, поражающие российскую бронетехнику.

"Это комбинация того, что нам нужно для защиты и атаки, наступательных операций. И я считаю, что это очень четкий намек, американский сигнал, что никаких попыток договориться с РФ 50 на 50, 40 на 60, не будет, и что у России нужно признать, что она проиграла", — подчеркнул Павел Климкин.