Новый пакет военной помощи США. Мобилизация в Украине. Колонка Сергея Згурца

20 февраля президент США Джо Байден посетил Украину

Лидер Соединенных Штатов совершил неожиданный, символический и действительно исторический визит в Киев. Ранее президент США никогда не посещал страну в состоянии войны, в которой есть риск ударов авиации и ракет противника. Хотя Белый дом поставил в известность Москву о визите президента США в Украину . На такой шаг в администрации президента пошли во избежание любых инцидентов, которые могут привести к прямому конфликту двух ядерных государств. По-моему, визит Джо Байдена в Киев является четким сигналом, что Украина победит в этой войне. Мы получили исторический шанс для того, чтобы обеспечить безопасность нашим будущим поколениям. В Киеве президент США заявил, что целью Путина является полное уничтожение Украины , однако он потерпит поражение, а Запад будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Байден подчеркнул, что совместными усилиями Запад смог передать Украине более 700 танков, 1000 боевых бронированных машин, 1000 артиллерийских систем, большое количество снарядов и ПВО . Это только то, что уже передано Украине. Однако военная помощь Украине будет только увеличиваться. Сегодня уже было объявлено о новом пакете американской военной помощи на сумму 460$ млн. В этот пакет вошли системы вооружения и боеприпасы для РСЗО Himars, артиллерийские снаряды и мины, 4 радара для систем ПВО. Также не исключено, что США ускорят поставки танков Abrams в Украину. Вместо того чтобы их производить, как ожидалось, танки могут быть переданы из запасов армии США. По итогам переговоров президент Владимир Зеленский поблагодарил Джо Байдена за согласие предоставить танки Abrams, системы ПВО и другое вооружение, однако добавил, что Украине нужно больше вооружения. Поэтому поднялся вопрос поставки дальнобойного оружия и вооружения. Также президент Зеленский добавил, что результаты визита Джо Байдена в Киев будут ощутимы на поле боя . Однако еще раз хочу подчеркнуть, что стратегический вес этого визита значительно превосходит любые объявления о поставках вооружения. Поскольку этот визит имеет большое историческое и стратегическое значение.



Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден в Киеве 20 февраля

Формирование штурмовых бригад МВД "Гвардия наступления"

Кроме современных видов вооружения, у нас есть потребность в обученных и мотивированных военнослужащих. Конечно, мы готовим резервы. Однако, к примеру, защитники Бахмута уже 8 месяцев сдерживают вражеские штурмы противника. Поэтому для Украины создание новых воинских частей и пополнение личного состава нынешних бригад требует планомерной и понятной всему обществу работы. В этом вопросе очень показательно действует МВД, которое со 2 февраля для усиления Сил обороны Украины и освобождения временно оккупированных территорий начало формировать штурмовые бригады Гвардии наступления.



В январе этого года министр обороны Алексей Резников сказал, что объявленная в феврале прошлого года мобилизация продолжается. По его словам, Украина еще не исчерпала мобилизационный потенциал согласно действующему закону. Однако бывают случаи, когда мужчинам вручают повестки на улице и возникают конфликты . Все это провоцирует некоторые системные вопросы.

Мобилизационные мероприятия в Украине

Руководитель лиги защиты прав человека Игорь Годецкий сообщил, что Кабинет Министров до сих пор не принял постановление о порядке проведения призыва по мобилизации. Есть 352-е постановление о порядке призыва на срочную службу. Также до этого времени законом не предусмотрено, за что отвечает военный комиссариат. Ведь в Положении о военных комиссариатах право призывать кого-то не предусмотрено за военным комиссаром.



Игорь Годецкий убежден, что в вопросе мобилизационных мероприятий украинским властям нужно было перефразировать 352-е постановление и объяснить, что призыв по мобилизации проводится в таком же порядке, как и на срочную службу. Поскольку мобилизация производится для военнообязанных. Согласно действующему законодательству человек до 27 лет является призывником, а не военнообязанным, и на него призыв не распространяется. По словам юриста, это люди другой категории. С этим вопросом нужно теперь разбираться в Верховной Раде. Ведь, как отметил Годецкий, следует указать, какие ограничения существуют для военнообязанных граждан. Также, если обратить внимание на Положение о прохождении службы военнослужащего, то там есть пункт, по которому оформление призыва проводится Территориальными центрами. Однако в Положении о Территориальных центрах нет никакой информации о том, что военные комиссариаты могут принимать решение о призыве, который обязателен для граждан.

Мобилизация в Украине должна проходить в соответствии с действующим законодательством

Руководитель лиги защиты прав человека Игорь Годецкий также отметил важность соблюдения закона в вопросе мобилизационных мер. В Украине с 2017 года ведется реестр военнообязанных граждан. Если сегодня есть вопросы к информации в этих реестрах, то это решается непосредственно на местах проживания тех или иных граждан. Однако юрист также отметил, что военнообязанные граждане Украины должны тоже быть ответственными и сообщать военкоматам об изменении места жительства. В таких условиях мобилизационные мероприятия в Украине будут проходить согласно закону и определенным нормам.