Новый пакет военной помощи самый объемный, - журналист "Голоса Америки" Ярыш
Остап Ярыш, журналист и ведущий "Голоса Америки", сообщил, что это один из крупнейших военных пакетов, который администрация США выделила с начала полномасштабного вторжения России в Украину
Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.
Остап Ярыш прокомментировал новый пакет военной помощи на сумму 1 млрд. долларов, который объявили 8 августа в Белом доме.
"На самом деле это один из крупнейших военных пакетов, который администрация США выделила с начала полномасштабного вторжения России в Украину. В новейший пакет вошли дополнительные боеприпасы к РСЗО HIMARS, также 75 тысяч снарядов к 155 мм артиллерии, 20 минометных систем и 20 тысяч к ним снарядов, боеприпасы к РЗК NASAMS , в том числе в этом пакете заложены тысячи Javelin и сотни противотанковых систем AT4, 50 бронированных медицинских транспортных средств, противопехотные мины Claymore, взрывные боеприпасы и разнообразное медицинское оборудование", - проинформировал журналист "Голоса Америки.
Ярыш отметил одну деталь относительно предыдущего пакета военной помощи, по которому Украине предоставили противорадиолокационные ракеты, и что интересно, ранее официальных сообщений от администрации США о предоставлении именно таких ракет не было. Сегодня постфактум сообщили, что Украине ранее передали ракеты AGM-88, которые имеют радиус действия до 150 км и могут быть выпущены, как сказал заместитель министра обороны США, с украинских самолетов.
"Далее мы ожидаем, что будет больше пакетов военной помощи, потому что США каждые две недели, а иногда еженедельно объявляют о новом пакете военной помощи, соответственно, помощь будет продолжаться и дальше", - добавил журналист.
- 7 августа президент Владимир Зеленский анонсировал новый пакет военной помощи для Украины
- Также Олег Катков, главный редактор издания Defense Express, отметил, что ракеты в РЗК NASAMS в новом военном пакете – это крайне важно для защиты украинского неба.
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