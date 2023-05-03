Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Twitter .

"11 пакет санкций ЕС в отношении России, вероятно, будет представлен государствам-членам ЕС на следующей неделе с целью его принятия до конца месяца", - написал он.

Подготовку 11-го пакета санкций анонсировали 14 апреля. В ЕС работают над тем, чтобы помешать России обходить уже наложенные ограничения.