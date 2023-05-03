Новый пакет санкций против России представят странам-членам ЕС на следующей неделе, – журналист Йозвяк
Новый, одиннадцатый пакет санкционных ограничений против Российской Федерации представят странам-членам Евросоюза уже на следующей неделе
Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Twitter .
"11 пакет санкций ЕС в отношении России, вероятно, будет представлен государствам-членам ЕС на следующей неделе с целью его принятия до конца месяца", - написал он.
Подготовку 11-го пакета санкций анонсировали 14 апреля. В ЕС работают над тем, чтобы помешать России обходить уже наложенные ограничения.
- Ранее ЕС ввел санкции против НДС Вагнера за участие в войне против Украины.
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