Новый пакет санкций против РФ будет жестче, чем после оккупации Крыма в 2014 году, - премьер Польши

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщает Польское радио .



По его словам, Польша предупредила ЕС об угрозе неоимперской политики России. Он также сообщил, что поступает больше сообщений о неизбежном вторжении России в Украину.



Моравецкий подчеркнул, что санкции ЕС против России в случае ее последующего вторжения в Украину будут ужесточены, чем в 2014 году после аннексии Крыма.



"Единство Европейского Союза по вопросу России сохраняется, мы не позволим себя шантажировать", - подчеркнул премьер-министр Польши.



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