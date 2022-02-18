Новый пакет санкций против РФ будет жестче, чем после оккупации Крыма в 2014 году, - премьер Польши
Новый пакет санкций ЕС против России в случае нового вторжения в Украину будет жестче, чем после оккупации Крыма в 2014 году
Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщает Польское радио .
По его словам, Польша предупредила ЕС об угрозе неоимперской политики России. Он также сообщил, что поступает больше сообщений о неизбежном вторжении России в Украину.
Моравецкий подчеркнул, что санкции ЕС против России в случае ее последующего вторжения в Украину будут ужесточены, чем в 2014 году после аннексии Крыма.
"Единство Европейского Союза по вопросу России сохраняется, мы не позволим себя шантажировать", - подчеркнул премьер-министр Польши.
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