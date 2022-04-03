Новый пакет санкций ЕС закроет России пути обхода ограничений, – министр Кулеба
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что пятый пакет санкций ЕС против РФ закроет пути обхода ограничений
Об этом Кулеба сказал в эфире телемарафона, передает Укринформ .
"По состоянию на сейчас в ЕС введено четыре пакета санкций, параллельно происходит реально в ежедневном режиме оценка их применения, обнаруживаются пробелы. И вот как раз в пятом пакете санкций, который вскоре будет принят... огромный блок будет закрывать обнаруженные за последний месяц лазейки для обхода санкций РФ", - заявил глава МИД.
По словам Кулебы, с ними общаются также американские и британские партнеры.
"Не могу раскрыть детали, но скажу, что многие такие пути мы закрыли на политическом уровне", - сказал Дмитрий Кулеба.
- 2 апреля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с главой МИД Германии Анналеной Бербок.
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