Новый пакет санкций ЕС закроет России пути обхода ограничений, – министр Кулеба

Об этом Кулеба сказал в эфире телемарафона, передает Укринформ .



"По состоянию на сейчас в ЕС введено четыре пакета санкций, параллельно происходит реально в ежедневном режиме оценка их применения, обнаруживаются пробелы. И вот как раз в пятом пакете санкций, который вскоре будет принят... огромный блок будет закрывать обнаруженные за последний месяц лазейки для обхода санкций РФ", - заявил глава МИД.



По словам Кулебы, с ними общаются также американские и британские партнеры.



"Не могу раскрыть детали, но скажу, что многие такие пути мы закрыли на политическом уровне", - сказал Дмитрий Кулеба.

2 апреля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с главой МИД Германии Анналеной Бербок.

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